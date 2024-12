Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos

Faleceu Dorival Solano, aos 73 anos de idade, no dia 24 de novembro. Residia no Jardim Paraíso I. Deixou a esposa Vera; os filhos Reginaldo e Rodrigo; as noras Michele e Adélia; e os netos Daniel e Marcos. Foi sepultado no dia 24 de novembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Ademar Simões Ledesma, aos 76 anos de idade, no dia 24 de novembro. Residia no Centro. Deixou a esposa Maria Helena Mário Simões; a filha Elaine Simões Milan; o enteado Tiago Di Sordi; o genro Luís César Milan; a nora Michele; os irmãos Renato, Osvaldo, Elza e José e sobrinhos. Foi sepultado no dia 24 de novembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Marco Antônio Gregório, aos 50 anos de idade, no dia 27 de novembro. Residia na Cohab V. Deixou a esposa Silvanete; os filhos Marco, Monique e Fernando; a nora Priscila; o genro Jean e a neta Manu. Foi sepultado no dia 28 de novembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Dimas Pavin Andrade, aos 81 anos de idade, no dia 26 de novembro. Residia em Ouro Fino – MG. Viúvo de Ana Natalina de Andrade; deixou os filhos Divino, Veridiana e João; as noras Gilda e Lurdes; o genro Amauri; os netos Camila, Tamires, Fernando, Simone, Priscila, Jean, André e Alan; os bisnetos Aruna, Luara, Maria Eduarda, Mateus, Maitê, Sofia, Nicole, Lucas e Maria Cecília; e o irmão Rovilso Andrade. Foi sepultado no dia 27 de novembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Dejanira Vallim, conhecida como Deja, aos 67 anos de idade, no dia 29 de novembro. Residia no Jardim Dolores. Deixou o marido David Barbosa Vallim; os filhos Wilian, Erika e Aline; genros; nora e netos. Foi sepultada no dia 29 de novembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Falecimento em São Sebastião da Grama

Faleceu Antônio Rogério Donizetti Martins, conhecido como Rogério do Madruga’s Lanches, aos 39 anos de idade, no dia 16 de novembro. Foi sepultado no dia 17 de novembro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Pedro Barbosa, aos 77 anos de idade, no dia 25 de novembro. Deixou a filha Sueli e a neta Bruna. Foi sepultado no dia 25 de novembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Aderito Fernandes Silva, aos 70 anos de idade, no dia 26 de novembro. Deixou a esposa Ana Maria de Souza; as enteadas Vânia e Renata; e irmãos. Foi sepultado no dia 27 de novembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maria Ozorio da Costa, aos 98 anos de idade, no dia 27 de novembro. Deixou os filhos Cleuza, Paulo, Maria Helena, Vera Lúcia e Sueli; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 28 de novembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.