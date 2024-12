Câmara Municipal de Casa Branca entregará honrarias

As honrarias concedidas pelos vereadores da Câmara Municipal de Casa Branca serão entregues nesta terça-feira, dia 10 de dezembro, às 19h, no Auditório Prefeito Carmo Aga, da Câmara Municipal. O auditório está localizado na Rua Barão de Casa Branca, nº 220, no Centro.

Na ocasião, serão entregues Títulos de Cidadãos Casa-branquenses e também o Diploma de Mérito Comunitário e toda a comunidade é convidada a comparecer.

Receberão o Título de Cidadão Casa-branquense, Ademir Jesuíno, uma autoria do vereador Marcus Vinícius Parente Querido Azevedo, Marcos Donizete de Souza, pelo vereador Rubens Antônio Scapin, e Sandra Mara Borges, autoria dos vereadores Marcelo Galante Lopes da Cunha e Murilo Antonialli Giordan.

O Diploma de Mérito Comunitário será entregue ao Dr. Francisco Bueno, uma indicação dos vereadores Carlos André Casalli, Marco Aurélio da Silva e Murilo Antonialli Giordan, Padre Mário Donizete Adorno, pelo vereador José Cláudio M. dos Reis, Matheus Henrique Hortiz Fortine, uma autoria do vereador Marcos Antônio Rodrigues, e Milton César Xavier, indicado pelo vereador Carlos André Casalli.