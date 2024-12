ONG de Casa Branca mobiliza votação para castração de animais

A Associação de Proteção aos Animais e a Natureza (Apan) de Casa Branca está realizando uma votação para conseguir verba para a castração de animais carentes da cidade.

Para votar e ajudar na causa animal, acesse https://editalanimalsp-voto.com.br/site/votacao.php?ong=apan-associao-de-proteo-aos-animais&id=14.

A Apan cuida de aproximadamente 300 animais no abrigo e essa votação é para receber emendas parlamentares do deputado estadual Rafael Saraiva (União). Caso ganhe, a entidade pode receber até R$ 100 mil.

Segundo o deputado, as três entidades classificadas em 1º, 2º e 3º lugar receberão R$ 100.000,00 cada. As dez entidades classificadas entre o 4º e o 13º lugar receberão R$ 65.000,00 cada. As demais 21 entidades, classificadas entre o 14º e o 34º lugar, receberão R$ 50.000,00 cada uma.

No site do deputado, ele informa sobre o programa. “Em sua segunda edição, o programa reafirma o compromisso com a proteção animal no estado de São Paulo, ampliando a transparência e o alcance das emendas parlamentares. O objetivo é apoiar e fortalecer as instituições que trabalham pela causa animal, ajudando a garantir políticas públicas efetivas de proteção e bem-estar”, disse.