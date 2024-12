Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos

Faleceu Izaura dos Santos Zapparolli, aos 86 anos de idade, no dia 6 de dezembro. Residia no Jardim Bela Vista. Viúva do soldado Antônio Zapparolli; deixou os filhos Sônia, Patrícia e Rui; o genro Wanderlei; a nora Matilde; os netos Bianca, Marcela, Márcio Henrique, Ana Luiza, Matheus e Pedro; os bisnetos Carolina, Davi Lucca, Theo e Gael; os irmãos Célia e Euripides; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 6 de dezembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Durvalina Brambila Jorge, aos 86 anos de idade, no dia 2 de dezembro. Residia na Vila Santana. Viúva de Pedro Jorge; deixou os filhos Carlos Roberto e Rosa Isabel; genro; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 2 de dezembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria Iba, aos 81 anos de idade, no dia 3 de dezembro. Foi sepultada no Cemitério da Saudade.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Cleonice de Azevedo, aos 57 anos de idade, no dia 1º de dezembro. Deixou a filha Claudiani; o genro Ricardo; o neto José e irmãos. Foi sepultada no dia 1º de dezembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maria de Fátima Francisco da Silva Siqueira, aos 66 anos de idade, no dia 2 de dezembro. Deixou os filhos Maria Helena, Maria Solange, Maria Célia, Maria Inês, José Nélio, Ailton, Rogério, Antônio e Rodinei; e netos. Foi sepultada no dia 3 de dezembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Oscar Andrade de Souza Velloso, aos 74 anos de idade, no dia 5 de dezembro. Deixou a esposa Mara Elizabete de Souza Velloso; as filhas Ana Paula e Isabel; genro e netos. Foi sepultado no dia 5 de dezembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.