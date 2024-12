Vargem sediou reunião do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pardo

A 87ª Reunião do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pardo foi realizada nesta sexta-feira, dia 6 de dezembro, às 9h30 no auditório da Associação Comercial e Industrial de Vargem Grande do Sul, com a presença de prefeitos, vereadores, membros da sociedade civil, diretores e técnicos do CBH-Pardo, que é presidido pelo prefeito Marcos Daniel Bonagamba, de São Simão, presente também na reunião.

De Vargem participaram o prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB), o vice Celso Ribeiro (Republicanos), vereadores locais e também funcionários da prefeitura municipal. O comitê é formado por vários municípios que fazem parte da Bacia do Rio Pardo, inclusive Vargem Grande do Sul, uma vez que tanto o Rio Jaguari, como também o Rio Verde são afluentes do Rio Pardo.

Dentre os assuntos discutidos, estava a regulamentação do processo eleitoral do Comitê para o período 2025/2027, porém por falta de quórum a aprovação da regulamentação não foi aprovada. Mas, o encontro foi realizado principalmente para fazer uma apresentação do CBH-Pardo aos novos prefeitos e vereadores eleitos, com os técnicos fazendo uma apresentação de como funciona o comitê, como é a captação de recursos, quais as prioridades e também mostrados dados da entidade.

O prefeito Amarildo Duzi Moraes ao fazer uso da palavra, agradeceu a presença de todos, falou da importância do Comitê para os municípios e abordou a seríssima questão envolvendo a crise hídrica que vive o planeta e por conseguinte, os municípios que fazem parte da bacia. O prefeito criticou a ausência de vários municípios que não enviaram seus representantes, o que acabou por não dar quórum ao evento para aprovação do que seria deliberado em plenário.

Também fez uso da palavra o vice-prefeito Celso Ribeiro, que foi eleito e deve assumir como novo prefeito de Vargem no dia 1º de janeiro de 2025. Celso elogiou como é feito a distribuição de verba através do Comitê, “de maneira técnica”, segundo ele. Também enfatizou o grave problema ambiental que o mundo está vivendo e que os dados mostrados durante a realização do evento, apontam que é preciso agir com urgência, pois a crise climática é uma realidade.

Falou que Vargem teve a felicidade de ter construído a Barragem Eduíno Sbardelini para abastecimento de água para o município e que o prefeito Amarildo deu início na construção de mais dois grandes reservatórios que deverão ficar prontos em breve e contribuir ainda mais com a reservação de água para abastecer a cidade. “Olhar o meio ambiente é prioridade”, afirmou Celso Ribeiro, que agradeceu a presença de todos os presentes.

Na ocasião, segundo a Prefeitura Municipal, foi assinado também junto com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) um convênio por meio do FEHIDRO no valor de R$ 448.800,00, para aquisição e instalação de oito aeradores que serão utilizados na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do município.

Fotos: Reportagem