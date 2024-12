Mestre Xavier teve biografia publicada em livro

O mestre Carlos Xavier, de Vargem Grande do Sul, teve parte da sua biografia publicada na 15ª edição do livro Grandes Mestres das Artes Marciais, edição Silver BooK. O livro foi lançado na sexta-feira, dia 29, e no sábado, dia 30 de novembro, na Assembleia Legislativa de São Paulo.

Nesta edição especial, intitulada ‘Américas e Europa’, participaram 141 professores e mestres de vários países, entre eles Egito, Alemanha, Argentina, Bélgica, Escócia, Espanha, Estados Unidos, e outros.

Estiveram presentes no evento de lançamento na sexta-feira mestres pioneiros no taekwondo como por exemplo Grão mestre Kong Young Il, que foi discípulo direto do General Choi fundador do Taekwondo, e Grão mestre Casey Ilsun Kim, presidente da organização mundial de Taekwondo. Além do Taekwondo, o livro conta a biografia de professores e mestres de mais de 20 modalidades.

No final do evento, foi sorteada uma espada Katana forjada pelo grão mestre de Menkyo Kaiden Adriano Pereira da Silva especialmente para o evento.

No sábado, dia 30, aconteceram apresentações de vários mestres e atletas de algumas modalidades.

As páginas 308 e 309 contam um pouquinho da trajetória de 22 anos do mestre Carlos Xavier dentro da modalidade e eternizam alguns momentos e pessoas através de uma biografia resumida e de 5 fotos publicadas.

Fotos: Arquivo pessoal