Equipe mirim foi vice-campeã da Liga do Interior

No último domingo, dia 1º, a equipe Mirim masculino do Handebol Vargem Grande do Sul foi até Louveira para disputar a final da Liga de Handebol do Interior. O adversário da final foi a equipe de Louveira, que teve a melhor campanha da primeira fase, melhor ataque e melhor defesa da competição.

O professor Juliano informou que a equipe de Vargem estava ciente da necessidade de fazer um jogo praticamente perfeito para conquistar o título. O jogo iniciou com as duas equipes tensas e em igualdade, porém o goleiro de Louveira começou a se destacar na partida, deixando o ataque de Vargem em dificuldade. A defesa começou a se desgastar e passou a deixar espaços que foram aproveitados pelos adversários.

Após a parada técnica do segundo tempo, o time de Vargem esboçou uma reação, mas não conseguiu tirar a diferença adversária, ficando assim com o vice-campeonato da competição e Louveira conquistando o título com todos os méritos.

O resultado final foi Vargem Grande do Sul com 10 pontos e Louveira com 18, com Taylor Gabriel e Pedro marcando três gols, João Vitor contribuiu com dois, Theylor Samuel e Gabriel marcando um gol cada.

Esse jogo encerrou a temporada da categoria de base do Handebol Vargem Grande do Sul, restando apenas uma última competição da equipe adulta.

Para o professor Juliano, o saldo de 2024 foi muito positivo, principalmente na categoria Mirim masculino que conquistou a série Ouro da Liga Jandaia de forma invicta e o vice-campeonato da Liga do Interior no ano de estreia em competições.

A expectativa para 2025 é de mais conquistas no Mirim e de um protagonismo maior na categoria Infantil além de um retorno às competições oficiais na categoria adulto masculino.