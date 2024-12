Com apresentações, Projeto Guri encerrou o ano

O projeto Guri realizou lindas apresentações que marcaram o encerramento do ano, do dia 22 ao dia 29, na Escola de Música “Manoel Martins. As apresentações foram realizadas por turma e contaram com a presença de familiares e amigos.

De acordo com a Prefeitura Municipal, o objetivo foi mostrar às famílias e convidados como é inserido o resultado do trabalho realizado em sala de aula, além de levar um pouco mais de cultura aos presentes.

O “Guri” é um projeto de educação musical do Estado de São Paulo que tem a gestão da Santa Marcelina Cultura. Atualmente, o projeto atende mais de 300 municípios e possui 500 polos de ensino.

Em Vargem Grande do Sul, o polo conta com 280 alunos de diversas idades, sendo as turmas de violino, viola clássica, violoncelo, contrabaixo acústico, violão, viola caipira, saxofone, flauta, clarinete, trompete, trombone, eufônio, tuba, percussão, iniciação musical e canto.

Os jovens interessados devem ter entre 6 a 18 anos, levar documentos de RG ou Certidão de Nascimento do aluno, RG do responsável, comprovante de residência e declaração escolar.

Aos adultos, as turmas disponíveis são violino, viola caipira, violão, saxofone, flauta, clarinete, iniciação para adultos e canto. Para quem já sabe tocar temos a prática de conjunto para trompete, trombone, eufônio e tuba. Devem levar no ato da matrícula documentos de RG e comprovante de residência.

As matrículas podem ser feitas durante todo ano, nos horários das aulas a partir de 10 de fevereiro de 2025.

Para participar do Guri não é preciso ter nenhum conhecimento prévio em música e para fazer a matrícula, basta comparecer ao polo na Escola de Música “Manoel Martins”, localizada na Rua Prudente de Moraes, nº 675, no Centro. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (19) 3641-5441 e (19) 99664-8162.