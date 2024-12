Nova creche terá o nome de Fábia Ferrari Cachola

A creche municipal que a prefeitura está construindo no Conjunto Habitacional “Antônio Ribeiro Filho” – COHAB VI, que fica na Avenida Ney Fernandes Bolonha, n.º 340, vai levar o nome da professora e ex-diretora municipal de Educação, Fábia Ferrari Cachola, de acordo com o decreto nº 6.207, de 28 de novembro de 2024, assinado pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB).

Fábia Ferrari Cachola faleceu aos 53 anos de idade, no dia 1º de agosto de 2022. Ela era casada com o bancário Humberto Cachola e o casal tinha o filho Otávio. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Município do dia 4 de dezembro.

Na sua justificativa, o prefeito Amarildo afirma no decreto que a professora Fábia Ferrari Cachola fez parte do magistério público municipal por 21 anos. “Tempo este em que com muito amor e compromisso se dedicou a formação e desenvolvimento dos alunos da nossa rede de educação”.

Prossegue o decreto afirmando que durante sua carreira, Fábia exerceu os cargos de assessora de Educação Infantil, coordenadora de Educação e por duas vezes foi diretora de Educação, realizando com grande profissionalismo a gestão do trabalho educacional nas instituições de ensino em que esteve à frente. Também observou o prefeito que a homenageada com sua alegria contagiante e vitalidade, impactou de forma muito positiva, para além do âmbito escolar, inspirando e motivando amigos e colegas.

A construção da obra já teve início e segundo apurou a reportagem da Gazeta de Vargem Grande, conforme consta na placa afixada no local, o valor total da nova creche é de R$ 3.979.750,00, verba que veio da Fundação Para o Desenvolvimento da Educação-FDE, da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, com início previsto para o dia 5 de julho de 2024 e previsão de término para 12 meses.

No local, a reportagem do jornal pode observar que foi construído um muro cercando a futura creche pela Marques & Marques Construtora Ltda de São João da Boa Vista, que venceu a licitação e está tocando outras obras na cidade, como a construção do Posto de Saúde do Jd. São José e também a reforma do Clube III Vilas. O jornal apurou que dentro de alguns dias deve começar a fundação da obra, cujo terreno já está demarcado. Serão utilizados mais de 10 trabalhadores entre pedreiros e serventes, além do mestre de obra.

Eles estariam trabalhando nas outras obras que estão em fase de acabamento e deverão começar a construção da nova creche tão logo fique pronto o postinho de saúde e o clube. A maioria dos trabalhadores deverá ser de Vargem Grande do Sul.