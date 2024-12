Mais de 100 alunos foram medalhistas em Olimpíada de Redação

Os alunos das escolas estaduais de Vargem Grande do Sul receberam, na terça-feira, dia 3, as medalhas da Olimpíada de Redação de São Paulo (REDASP), em cerimônia no Espaço Varanda. Foram medalhistas alunos da E.E. Benjamin Bastos E.F., E.E. Alexandre Fleming, E.E. Achiles Rodrigues, E.E. Gilberto Giraldi e E.E. Prof. José Gilberto de Oliveira Souza.

A Olimpíada ocorreu em fase única entre os dias 19 e 27 de agosto, por meio da plataforma Redação Paulista, utilizada no ambiente virtual escolar, e recebeu mais de 10 milhões de redações de estudantes da Rede Estadual de Ensino.

Na ocasião, estiveram presentes o supervisor de ensino Edivaldo Cesar Camarotti Martins representando a dirigente regional de ensino Sílvia Helena Dalbon Barbosa, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB), a supervisora de ensino Renata Aparecida Lemes Leo representando todos os supervisores presentes, a professora especialista do Currículo Andrea Terezinha Lorca Peres, os diretores e vice-diretores das escolas estaduais.

Durante a cerimônia, a Escola Estadual Gilberto Giraldi realizou uma apresentação cultural com a aluna Lorena Ferreira Diniz e também com o aluno Eduardo Machado Simplício que interpretou a música ‘Deus e eu no Sertão’. A Escola Estadual Alexandre Fleming também fez uma apresentação cultural com a música ‘Herdeiros do Futuro’, sob o comando da professora Ana Hilária.

Medalhas de bronze

Ganharam medalhas de bronze os alunos Abner Alexandre Soares, Alana Maria Bovo Gabricio, Alyson Alves Viana, Ana Beatriz Sagiorato Rodrigues, Ana Elisa Carnaroli Melo, Ana Júlia da Silva Mariano, Ana Julia de Souza Pedo, Ana Júlia Polverente Garcia, Ana Kassia do Nascimento Sousa, Ana Livia Benedito Ferreira, Ana Livia da Silva Figueiredo, Anna Laura da Silva, Anna Vitória Aniceto, Anthony Walace Soares de Almeida, Asheley Maria Aparecida Felisberto, Cilane Manzolli Musto, Davi Ribeiro, Eduarda Gabrieli de Barros Ferreira da Silva, Eloá Ramos dos Santos, Eloisa Stefany Campos de Melo, Emily Barbosa Passareli, Gabrielly Cardoso Pereira, Gistro Feliciano de Oliveira Neto, Gustavo de Souza Rosalin, Helena Galdino Alves, Heloísa Helena da Costa Moraes, Isabelly Ronqui, Isadora Aparecida dos Reis, Jamilly Braga Soares de Albuquerque, João Gabriel Bucci de Oliveira, João Sérgio Correa dos Santos Silva, Julia Alves de Oliveira, Julio Cesar Pereira Tonetti, Kayna Zanetti dos Santos, Kemilly Sara Tonetti, Laiane Vitoria Flauzino Pereira, Lara Nicole da Silva Esposito, Larissa dos Santos Vieira, Laura Julia do Lago, Lavínia Bernardes Barbosa, Lavinya Giovanna Reis Germino, Leonardo Moro Ferreira, Leticia Gabrieli da Silva Costa, Leticia Zanqueta Bussato, Livia Carnaroli Passoni, Lucas Roberto Pinto, Lucas Vinicius Bucioli, Lukas Henrique Baumel Correa, Maria Eduarda Carnaroli Firmino, Maria Eduarda Correa Slanzi, Maria Eduarda de Andrade Roberto, Maria Eduarda Scapim, Maria Luiza Alves Dian, Maria Vitoria Custodio, Marjorie Pereira, Matheus de Mattos Marinho, Miguel de Oliveira Lopes, Monize Aparecida Canato, Neara Rodrigues Gonçalves, Nicolly de Oliveira da Silva, Olívia de Souza Santos, Ryan Otavio Prandi de Moraes, Sthefany Luisa Rezende de Oliveira, Thiago Aparecido de Souza da Silva, Valentina Vitória Pinheiro de Souza, Victorya de Rezende Onofre, Vinícius Patrik Gambaroto Roncaratti, Vitor Hugo Magalhães Domingues e Vitoria da Costa Ferreira.

Aos alunos que estavam na cerimônia, as medalhas foram entregues pelo prefeito Amarildo, pela vice-diretora da Escola Estadual Achiles Rodrigues, Fabiana Aparecida Gomes Fracari, e pela professora especialista do Currículo Andrea Terezinha Lorca Peres.

Medalhas de prata

Conquistaram medalha de prata os alunos Alice Cristina Teixeira da Costa, Amanda Caixeta de Souza, Ana Carolina dos Santos, Ana Gabrielle Bueno Luciano, Ana Luiza Rega, Bianca Faria Coutinho, Carlos Reinaldo Ferreira, Cauã Wilian Pereira, Daniel Cesar de Mello, Eloisa Vitoria da Silva, Emily Beatriz Candido Aureliano, Érick Luciano da Silva, Heloísa da Silveira Arantes, Isabela dạ Silva Cabral, Isabella Cristina Lira, Iuri Correia Rodrigues, Izabeli Cristina Arrigoni Prsybycie Stinglin Castro, Joana Farias Batista, José Fernando Popolo Filho, Kaylane Sofia Sales de Azevedo, Lauany Eduarda Ferreira da Silva, Laura Tomé, Lavínia Ferreira da Silva, Lavínia Helena Ferri, Letícia de Oliveira Claudiano, Maria Eduarda de Lima Barbosa, Mayara Umbelino Gonçalves, Micaela Aparecida Querino, Miguel Henrique de Souza, Miguel Lucas dos Santos, Murilo Minhoto Martins, Rafael da Silva Meira, Roger Miguel Ferreira Correia, Samira Estefany Lopes e Victor Hugo Francisco Rodrigues.

As medalhas de prata aos alunos presentes foram entregues pela supervisora de ensino Renata Aparecida Lemes Leo e pelo diretor da Escola Estadual José Gilberto de Oliveira Souza, Vicente Orrico Neto.

Medalha de ouro

Receberam a medalha de ouro os alunos Ana Beatriz Silva Santiago, Beatriz Aparecida de Carvalho da Silva, Cauã Rafael Pereira dos Santos, Heloísa Adão Buzatto, João Victor de Aquino, Lavínia Martineli Pedro, Letícia Emidio, Maressa Eloa Lino Ribeiro, Maria Fernanda Corrêa Dotta, Matheus Domingueti, Sofia Kauany de Barros Messias, Tainá Buzato da Rocha, Vitor Lucas da Silva e Vitoria Danieli do Nascimento Barbosa. Aos alunos presentes, o supervisor Edivaldo Cesar Camarotti Martins entregou as medalhas de ouro.

Homenagens a professores e escola

Foram homenageados os professores Ana Cláudia Nogues da E.E. Professor Achiles Rodrigues, Mara Cristina Bruno Silva da E.E. Alexandre Fleming, Maria Regina Barticiotti Lorenzini da E.E. Benjamin Bastos, Natália Aparecida Malaquias Ramires da E.E. Gilberto Giraldi, Ana Helena Vicente Costa Miranda da E.E. Professor José Gilberto de Oliveira Souza e Mênica Bernardes Gutierres Dotta da E.E. Professor José Gilberto de Oliveira Souza.

Também foi premiada a escola que alcançou o maior percentual de estudantes medalhistas na cidade, sendo a E.E. Benjamin Bastos. A entrega da medalha olímpica foi feita pelo supervisor Edivaldo à diretora Silvia Helena Paluan Fassina.

Para finalizar o evento, o coral da Escola Gilberto Giraldi fez uma apresentação especial da música Imagine, com o professor de inglês Luís Paulo Romano.

A REDASP

A Olimpíada de Redação é uma iniciativa da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (SEDUC-SP) que tem como objetivo promover a escrita entre estudantes, desenvolvendo suas competências e habilidades na Língua Portuguesa e na Produção Textual, além de identificar novos talentos na escrita.

A REDASP incentiva a produção textual como uma forma de contribuir para o desenvolvimento das competências definidas no Currículo Paulista. Esse projeto busca capacitar os estudantes a utilizarem diferentes linguagens – verbal (oral, escrita e visual-motora, como Libras), corporal, visual, sonora e digital – para se expressar e compartilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diversos contextos.

Assim, os alunos podem criar sentidos que estimulem o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação. Além disso, a REDASP valoriza a autoria dos estudantes ao dar destaque às suas produções textuais, incentivando a construção de vozes autorais e a apreciação de suas expressões criativas.

