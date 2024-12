Em Mogi Guaçu, padre José Ricardo foi homenageado

O padre José Ricardo Costa, de Vargem Grande do Sul, recebeu o Título de Cidadão Guaçuano na terça-feira, dia 3 de dezembro. A solenidade aconteceu na Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, em Mogi Guaçu.

José Ricardo é filho de Celi Aparecida Primo Costa e José Paulo Costa, já falecido, e neto do saudoso Zé da Rádio. O padre está à frente da Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, em Mogi Guaçu, há cinco anos e três meses.

A honraria foi uma indicação do vereador Natalino da Silva e estiveram presentes o presidente da Câmara Jeferson Luís, os vereadores Guilherme da Farmácia, Delegada Judite e Adriano da Guarda, o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel, bem como a comunidade local.

De Vargem Grande do Sul, estiveram presentes a mãe do homenageado Celi Aparecida Primo Costa, o irmão Paulo Henrique, a cunhada Eloá e Leninha.

