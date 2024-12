Cartas do Papai Noel dos Correios podem ser adotadas até sexta

A campanha Papai Noel dos Correios 2024 foi lançada no interior do Estado de São Paulo em novembro e, desde então, milhares de cartinhas ficaram disponíveis para adoção em todo o país. Neste ano, a campanha está completando 35 anos.



Padrinhos e madrinhas devem acessar o Blog Noel, pelo link https://blognoel.correios.com.br/ para adotar uma ou mais cartinhas e assim, ajudar a tirar os sonhos de milhares de crianças do papel. No interior, as cartinhas podem ser adotadas até a próxima sexta-feira, dia 13, quando os presentes serão entregues.

Para adotar, é simples e fácil. Basta acessar o blog da campanha. Na página, é preciso clicar em “Adotar Agora” e seguir os passos. Será necessário escolher a localidade para visualizar as cartinhas disponíveis em cada cidade. Na última vez que a reportagem do Guia de Compras da Gazeta de Vargem Grande 2024 acessou o site, haviam sete cartinhas disponíveis para serem adotadas em Vargem Grande do Sul.



Os Correios não distribuem cartas para adoção diretamente à população, em suas residências. As cartinhas do Papai Noel dos Correios ficam disponíveis apenas no blog.

Os presentes devem ser entregues presencialmente nas agências dos Correios indicadas no blog na localidade onde as cartas foram adotadas. Os presentes precisam estar identificados com as informações da cartinha.



Toda sociedade pode participar dessa grande corrente de solidariedade, que há mais de três décadas une a capacidade logística dos Correios, dos empregados da estatal, voluntários, padrinhos e madrinhas para atender, dentro do possível, aos pedidos de presentes daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

A campanha nasceu pela iniciativa de alguns empregados que, durante a rotina de trabalho, recebiam cartinhas escritas por crianças destinadas ao Papai Noel, mas sem endereço. Sensibilizados, alguns deles resolveram adotar as cartinhas e enviar os primeiros presentes. Com o passar do tempo, a ação foi ganhando proporção na empresa e acabou se transformando em um projeto corporativo.