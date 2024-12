6º Natal Mágico reuniu mais de 1.500 pessoas

Abrindo as festividades de Natal na cidade, mais uma vez a população compareceu em grande número na Praça do Cristo Redentor, no domingo, dia 8, na 6ª edição do Natal Mágico.

O evento foi organizado pelo grupo Sorriso Mágico e pela Comissão Amigos do Cristo Redentor e cerca de 1.500 pessoas estiveram no local, mesmo com uma leve chuva que caiu perto da chegada do Noel. Enquanto a chuva caía, um grande número de pessoas permaneceu na fila com guarda-chuva esperando o grande momento. “Isso nos mostra como a população acredita e espera esse nosso evento, trazendo as crianças para aquele abraço fraterno do Papai Noel”, disseram os organizadores.

Segundo o informado, foram entregues mais de 400 pacotinhos de balas preparados por integrantes e voluntários, bem como a mãe de um deles que colabora com a montagem pelo segundo ano. Também foram entregues mais de 1.600 pacotinhos de pipoca e aproximadamente 1.500 unidades de algodão doce, que foram preparados na hora pela Comissão do Cristo Redentor, e mais de 1.000 sorvetes.

Nesta edição, o Papai Noel chegou em uma super caminhonete Chevrolet 3100, do ano 1951, de Douglas Bertolin, que há várias edições participa também como voluntário.

À Gazeta de Vargem Grande, os organizadores comentaram que as expectativas foram alcançadas. “Especialmente pelo fato de vermos o brilho nos olhos das crianças sendo recíproco por parte do Papai Noel que acolheu a cada um com suas famílias de maneira muito carinhosa, era uma criança recebendo a outra”, disseram.

“A satisfação dos familiares por ver as crianças realizadas por esse momento mágico, da época mais fraterna do ano, ver os pequenos e seus familiares degustando um algodão-doce, comendo pipoca e de sobremesa um sorvete geladinho para todos. E o melhor, sem nenhuma ocorrência negativa, e para tal nos preparamos muito, pois a segurança e o bem estar de todos nesse evento é prioridade do grupo Sorriso Mágico e dos Amigos do Cristo Redentor”, completaram.

Os organizadores contaram, como todos os anos, com o apoio da Guarda Civil Municipal, do Departamento de Segurança e Trânsito (Desetran) e da Polícia Militar. Também de forma preventiva, o evento contou com a presença de segurança estratégica e bombeiro civil.

Ao jornal, os organizadores pontuaram que diversas empresas colaboram para a realização do evento com ações e serviços de forma voluntária. “Um agradecimento especial a todos os integrantes do grupo Sorriso Mágico pelo empenho em todas estas edições e a Comissão Amigos do Cristo Redentor por todo trabalho realizado na manutenção da praça do Cristo e também na realização do evento”, finalizaram.

Fotos: Reportagem