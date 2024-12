Atenção: Estão tentando usar o nome da Gazeta em golpe

A direção do jornal Gazeta de Vargem Grande, comunica a todos os seus clientes que não autorizou nenhuma empresa ou pessoa a fazer cobranças via telefone.

Quem receber algum telefonema de cobrança, favor não efetuar nenhum pagamento ou transferência bancária, ou pagamento via pix e entrar imediatamente em contato com a Gazeta de Vargem Grande, pelo telefone (19) 99916-1203.

As providências cabíveis já estão sendo tomadas.