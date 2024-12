Após colisão em rodovia de São João, três mulheres faleceram

Três mulheres morreram em um acidente na Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros, a SP-342, em São João da Boa Vista, na manhã de quarta-feira, dia 11. As vítimas foram identificadas como Júlia Tanossi Parisotto, de 73 anos, Neuza Aparecida Fernandes de Araújo, de 64 anos e Patrícia de Souza, de 51 anos.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, Patrícia dirigia o Volkswagen Gol dirigia no sentido Espírito Santo do Pinhal a São João da Boa Vista quando perdeu o controle do veículo e bateu contra a defensa metálica.

Conforme o informado pelo portal de notícias G1, Patrícia foi socorrida em estado grave para o hospital da cidade e acabou vindo a óbito. Já as duas passageiras do carro morreram no local.

Dados do Centro de Controle de Informações (CCI) dão conta de que as vítimas não usavam cinto de segurança.

O Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a Polícia Rodoviária e a perícia foram acionados. A rodovia não precisou ser interditada e as causas do acidente serão investigadas.