Vítor fecha 2024 com bons resultados na motovelocidade

O piloto vargengrandense Vitor Corrêa participou da 6ª etapa do campeonato Latino-americano Yamaha Blu Cru, no último final de semana, no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, na capital paulista.

Na sexta-feira, dia 7, foram realizados os treinos livres. Vitor reconheceu a pista e fez os ajustes necessários em sua motocicleta, para que conseguisse se encaixar bem. Ele realizou os treinos e foi corrigindo algumas dificuldades.

Já no sábado de manhã, ele participou do classificatório, conseguindo a 15º colocação para a largada.

Na primeira corrida do fim de semana, ainda no sábado, Vitor fez uma excelente largada e ficou em constante disputa e troca de posições, terminando a prova em 12º lugar.

O domingo foi ainda mais especial. Vitor contou com a torcida de mais de 30 pessoas que saíram de Vargem Grande do Sul em uma excursão realizada por sua mãe, para prestigiar e torcer por ele e seu pai, Vladimir, que também participou de uma corrida no final de semana.

Quando chegava o momento da largada, começou a chover. Essa foi a primeira dificuldade a ser vencida, pois eles não haviam treinado nenhuma vez na chuva durante o fim de semana. Vitor largou na 15ª posição do grid, e fez uma excelente corrida, com bastante disputa, conseguindo terminar a prova entre os 10 primeiros pilotos, na 10ª colocação.

Vitor e sua família disseram ter ficado todos felizes pelo excelente desempenho e resultado que ele teve. Segundo explicaram, eles torceram para que Vitor conseguisse terminar a prova, por ser uma corrida de bastante dificuldade na chuva. “E esse resultado foi ainda mais emocionante para nós. Foi uma corrida extremamente disputada, e com chuva a emoção foi ainda maior”, avaliaram.

Eles ainda afirmaram estar muito orgulhosos da temporada de 2024 que o Vitor fez. “Ele evoluiu muito, em todos os quesitos, tanto na sua vida de piloto, tanto na sua vida pessoal, ele hoje com toda certeza termina a temporada nos enchendo de orgulho, por todos os obstáculos vencidos, e por todas as conquistas!”, disseram.

“Agradecemos a todos que torcem e comemoram cada passo que o Vitor dá em busca de seus sonhos. Agradecemos a todos que nos apoiam comprando as rifas que fazemos para ajudar nas despesas para manter ele no campeonato. Agradecemos a todos os amigos e familiares, que sempre estiveram conosco torcendo e comemorando”, agradeceu sua família.

“E a todos os amigos pilotos, mecânicos, parceiros, que apoiaram ele durante todas as etapas desse ano. Vamos para a temporada de 2025 com muita disposição e determinação. Com certeza será ainda mais incrível”, planejam.