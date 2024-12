Adolescente é pego vendendo drogas em praça

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul apreendeu um adolescente em flagrante por tráfico de drogas na noite de segunda-feira, dia 9, no Jardim Dolores, por volta das 21h15.

Durante patrulhamento pelo bairro, o rapaz, já conhecido nos meios policiais por envolvimento com tráfico, foi visto em uma praça com um objeto nas mãos. Com a aproximação da viatura, ele escondeu o objeto no bolso.

O adolescente foi abordado e, na busca pessoal, foram apreendidas 22 porções de maconha embaladas e prontas para a venda em sua bermuda, além de R$ 30,00.

Questionado, confessou que estava traficando drogas no local há mais de uma semana, onde cada porção estava sendo vendida por R$ 10,00.

Foi dada voz de apreensão e o rapaz foi apresentado ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde foi registrado o boletim de ocorrência. Após prestar esclarecimentos, ele foi liberado para sua mãe.

Foto: Policia Militar