Homem é preso com celular furtado há mais de 1 ano

Um homem foi preso com celular furtado na noite de quinta-feira, dia 5, na Vila Esperança, bairro conhecido como Vila Seca em Vargem Grande do Sul, por volta das 22h. Segundo o informado pela Polícia Militar, o aparelho havia sido furtado há mais de um ano.

Durante patrulhamento pelo bairro, os policiais viram um homem conhecido nos meios policiais saindo de uma mata escura. Ao avistar a viatura, ele escondeu um objeto em sua cintura.

O rapaz foi abordado e a polícia encontrou um celular em sua cintura. Indagado sobre a origem do celular, alegou que havia trocado com uma mulher. Ao realizar a busca no sistema, os policiais verificaram que o celular havia sido furtado no dia 20 de junho de 2023 em um estabelecimento comercial de Vargem.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante delito pelo crime de receptação.

Os policiais foram até a casa do suspeito e encontraram no guarda roupas 12 chaves mixas, utilizadas para abrir diversos tipos de portas. Questionado, o rapaz ficou em silêncio. Os itens foram apreendidos e ele foi levado ao Plantão Policial de São João da Boa Vista. Após prestar esclarecimentos, foi liberado.