Duas pessoas foram presas com mais de 100 perfumes falsos

Dois homens foram presos pela Polícia Militar com mais de 100 perfumes falsificados na sexta-feira, dia 6, no Centro, por volta das 10h. Os produtos estavam sendo vendidos pelos suspeitos na Rua do Comércio.

A equipe foi acionada para atender a ocorrência, sendo informada que dois rapazes estariam vendendo perfumes em frente a uma farmácia. No local, eles foram abordados e identificados.

Com eles, os policiais encontraram 30 unidades de perfumes diversos, além de duas máquinas de cartão. No carro dos suspeitos, foi encontrada uma caixa com mais 73 perfumes, totalizando 103 perfumes.

Questionados, relataram que são de Campinas e que compraram os perfumes de um amigo para revendê-los em outras cidades.

Eles foram presos em flagrante por falsificação e adulteração no artigo 273 do código penal, que trata sobre produtos terapêuticos e medicinais. A dupla foi levada à Delegacia de Polícia Civil e os perfumes e as maquininhas de cartão foram apreendidas. Após registro dos fatos, os dois foram liberados.