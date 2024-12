6ª Tijolada Cultural contou com 14 horas de apresentação

A 6ª edição do Tijolada Cultural aconteceu no último sábado, dia 7, na Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz, e foi um sucesso de público após ter ficado seis anos sem a sua realização. O evento foi organizado pela produtora Melissa Marinho Ranzani, junto aos produtores Eloá de Souza de Oliveira, Alexandre Rosseto da Silva, Jéssica Fermoselli Moneda, Francisco Malaguti, Diego Dutra Silva e Ana Carolina Campos Monteiro Pires.

À Gazeta de Vargem Grande, a produtora Melissa pontuou que o evento foi simplesmente incrível, uma verdadeira celebração da arte, da cultura e da comunidade. “O evento aconteceu de forma impecável, com tudo nos conformes e um espírito colaborativo marcante entre artistas, expositores e organizadores. Além disso, parece que tivemos uma verdadeira ajuda do universo: a semana inteira que antecedeu o evento foi marcada por chuva, incluindo a sexta-feira, véspera do grande dia. No entanto, no sábado, fomos presenteados com um clima perfeito, sem uma gota de chuva, o que contribuiu para o sucesso do evento. Curiosamente, no domingo, a chuva retornou, reforçando ainda mais a sensação de que o dia da Tijolada Cultural foi especialmente abençoado”, disse.

Segundo comentou, cerca de 500 pessoas prestigiaram o evento ao longo do dia. “Com início às 9h da manhã e encerramento às 23h, foram 14 horas de programação ininterrupta, que atraíram um público diverso e engajado. Foi emocionante ver tantas pessoas envolvidas, aproveitando cada momento e se conectando com as diferentes formas de arte e cultura que o evento ofereceu”, comentou.

Para ela, a programação foi extremamente rica e diversificada. “Contamos com grafite ao vivo, pintura, exposições de quadros, desenhos que foram transformados em tatuagens, apresentações de bandas de sertanejo, pop rock nacional, pop, rock, rap, batalha de rima, além de poesia, palestra e teatro. O público também aproveitou a feira de artesanato, feira de plantas, feira de livros, doces artesanais e artes plásticas, além de food trucks variados, que serviram desde chopp e pastel até raspadinhas deliciosas. O espaço estava lindamente decorado, com tecidos vibrantes de lycra, pisca-pisca, balões e uma iluminação de palco impecável, que tornou o ambiente ainda mais acolhedor e mágico. Foi realmente uma experiência memorável para todos os envolvidos e para o público”, comentou.

A produtora disse que o evento não apenas atingiu as expectativas dos organizadores, como também as superou. “A união de esforços e a energia positiva entre todos os envolvidos, desde os artistas até os colaboradores e o público, fizeram deste evento um marco para a comunidade”, pontuou.

A próxima edição da Tijolada Cultural já está sendo organizada. “É com grande alegria que informamos que o projeto para a 7ª Tijolada Cultural foi aprovado pelo edital Aldir Blanc e tem previsão para acontecer em 2025. Estamos muito animados para dar continuidade a essa iniciativa e trazer ainda mais arte e cultura para a cidade”, comemorou.

A Banda Parahayu

Uma das apresentações da 6ª Tijolada Cultural foi a Banda Parahayu, composta pelo guitarrista Luis Otávio Scarpe de 15 anos, pela baixista Yasmin dos Reis de 16 anos, pelo baterista Guilherme Scacabarozi de 17 anos e com Alice Barbieiro de 14 anos no vocal.

À Gazeta de Vargem Grande, os integrantes comentaram que a banda teve início em maio deste ano, sendo criada como hobbie e com o intuito de que todos possam se divertir fazendo o que amam, que é tocar música.

Para eles, participar da 6ª Tijolada Cultural foi uma alegria e tanto. “Principalmente para uma banda iniciante como nós. O show teve grande aderência do público com direito a um repertório diversificado, em sua maioria MPB, animando o público presente”, disseram.

A banda, composta por membros com idade entre 15 e 17 anos, fez o seu segundo show, sendo o primeiro aberto ao público. Ao jornal, falaram sobre a importância do evento. “A 6ª Tijolada Cultural, proposta por Melissa Ranzani, é um evento de incentivo à cultura, principalmente em bandas pequenas e jovens como a Banda Parahayu. Agradecemos a oportunidade e parabenizamos os organizadores do evento”, completaram.

Fotos: Reportagem