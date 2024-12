Neste domingo, tem decisão do torneio do Dudu Ramão

O torneio beneficente de futebol que vem sendo realizado no Estádio Municipal Dudu Ramão realiza sua final neste domingo, dia 15.

No último final de semana, as partidas foram de muitos gols. No primeiro jogo de sábado, às 8h, o União Vargengrandense perdeu de 3 a 0 para o RT Futebol Clube, com dois gols de João Tomaz e um de Wesley.

Na sequência, o Juventus goleou o Milionários por 7 a 2. Pelo Juventus, Figura fez três gols, Geraldo marcou duas vezes e Wesley e Gean fizeram um gol cada um. Zulu e Alison fizeram os gols do Milionários.

Final

Neste domingo, dia 15, no Campo Dudu Ramão, a final do torneio será às 10h entre RT Futebol Clube e Juventus. Antes disso, às 8h, Milionários e União Vargengrandense disputam o terceiro lugar.

Foto: Arquivo Pessoal