Padre Lucas Janucci foi ordenado e irá para Estiva Gerbi

O vargengrandense Lucas dos Santos Janucci, de 30 anos, foi ordenado padre na última sexta-feira, dia 6 de dezembro, às 19h30, em cerimônia na Igreja Matriz de Sant’Ana.

A ordenação presbiteral foi marcada pela Diocese e realizada pelo bispo de São João da Boa Vista, Dom Eugênio Barbosa Martins, junto a Dom José Francisco, bispo da Diocese de Ipameri. Na ocasião, estiveram presentes cerca de 70 padres do presbitério da diocese e do clero de outras dioceses, além de um grande número de fiéis.

Filho de Hélio Janucci e Suzete Aparecida dos Santos Janucci, Lucas é filho único. Seu pai trabalha no Supermercado Estrela e sua mãe trabalhou lá por muitos anos, mas hoje é aposentada.

Lucas estudou nos colégios Nova Era, Benjamin Bastos, Alexandre Fleming e ETEC. Ingressou no seminário no ano de 2015, inicialmente na primeira etapa, chamada Propedêutico, em São João da Boa Vista.

Na segunda etapa, chamada discipulado, cursou Filosofia na Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC Camp) e depois, na terceira etapa, chamada Configuração, esteve no Centro de Estudos da Arquidiocese de Ribeirão Preto em Brodowiski, na Casa de Formação São João Maria Vianney e no Seminário Maria Imaculada.

Foi ordenado Diácono no dia 9 de fevereiro de 2024, em Vargem Grande do Sul. Assim que foi ordenado diácono partiu em missão na cidade de Catalão, em Goiânia, onde ficou até o final de setembro, quando voltou para preparar a sua ordenação presbiteral.

À Gazeta de Vargem Grande, padre Lucas contou que dentro do rito de Ordenação de Sacerdotes na Igreja, pôde professar a fé e fazer o juramento de fidelidade antes da missa e, durante a ordenação, receber a imposição das mãos do bispo e de todo clero, além de ter as mãos ungidas com o óleo do crisma, sendo consagrado ao serviço de Cristo.

Ele contou que a celebração atingiu as expectativas de todos os envolvidos nas diversas comissões de organização, tanto em número de pessoas, como na representatividade de diversas comunidades das cidades da Diocese e também da cidade de Catalão-GO, onde esteve por um período fazendo missão.

Explicou que a recepção servida no Salão de Festas do São Benedito acolheu todos os presentes após a ordenação para um delicioso jantar. “Ali a alegria da Ordenação se estendeu até tarde, com a comemoração e o júbilo da nossa comunidade”, disse.

No término da ordenação, o bispo diocesano anunciou a missão que padre Lucas deve assumir para iniciar seu ministério presbiteral. “A partir de janeiro do próximo ano, fui designado para servir como vigário na paróquia São José, na cidade de Estiva Gerbi. Ela é a única paróquia da cidade, mas que acolhe um grande Santuário dedicado à Nossa Senhora Rosa Mística, que atrai peregrinos de diversos lugares do Brasil”, disse.

Ao jornal, comentou que no dia a emoção foi grande. “Sentir-me tocado pela graça de Deus que me envolvia pela graça sacramental própria da Ordem. Além disso, senti-me muito querido, dado a grande presença de pessoas que, estando presentes na Celebração ou em comunhão comigo por meio de ligações, mensagens, cartas, e-mails, orações, mimos, etc puderam participar comigo deste momento. A comunidade, em festa, viveu este momento comigo. Bendito a Deus por tudo isso”, completou.