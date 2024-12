Sorteio definiu grupos da 11ª Taça dos Campeões Regionais

Um dos torneios de futebol mais aguardados de Vargem Grande do Sul é a Taça dos Campeões Regionais, que em 2025 chega a sua 11ª edição. Realizado pela Liga do Desporto Amador de Vargem Grande do Sul e com apoio da prefeitura, este ano o campeonato será em homenagem a Benedito Paulino da Silva, o conhecido Dito Cabolino.

O congresso técnico para definição dos detalhes do torneio foi realizado no último dia 10, terça-feira, sob o comando de Juninho Chiarelli, presidente da Liga, e contou com a presença de dirigentes de vários times das cidades da região. A primeira rodada será realizada no dia 5 de janeiro, no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana.

O homenageado Benedito Paulino da Silva, o Dito Cabolino, atualmente aposentado, vem de família muito conhecida em Vargem Grande do Sul pelos desportistas que produziu. Do pai ele herdou o mesmo nome e apelido. Benedito Paulino da Silva, o Dito Cabolino (pai), foi escrivão de polícia e se destacou como jogador de futebol defendendo o América de São José do Rio Preto e também o Esportiva de São João da Boa Vista. Em Vargem, Cabolino pai jogou pelos principais times amadores da cidade na sua época.

Já o homenageado Cabolino filho, se destacou como ponta direita, sendo considerado um dos melhores na sua posição, se sobressaindo pela sua velocidade. Cabolino é irmão dos jogadores Benito, Benicio e Marquinho Nikita, todos jogadores amadores de futebol, hoje aposentados, mas que também se destacaram nos times que jogaram em Vargem Grande do Sul e região.

Os 16 times participantes foram divididos em quatro grupos após um sorteio. Assim, o grupo A conta com a atual campeã do torneio, a Associação Atlética Vargeana (Vargem Grande do Sul), além dos times Donos da Bola F. C. (Pirassununga), Cohab F.C. (Vargem Grande do Sul) e Camisa 10 F.C. (Tambaú).

O grupo B ficou composto por S. E. Grupo JCN (São João da Boa Vista), Amigos do Gole F.C. (Porto Ferreira), Máfia Leste F.C. (Santa Cruz das Palmeiras) e Boa Esperança F. C. (São Sebastião da Grama). No grupo C estão Vasco F.C. (São José do Rio Pardo), Beira Rio F.C. (São Sebastião da Grama), Santana F.C. (Vargem Grande do Sul) e 7 de Setembro F.C. (Caconde).

Por fim, o grupo D ficou com Palmeirinha F. C. (Divinolândia), Juventus F.C. (Santa Rosa do Viterbo), Rio Negro F.C. (Casa Branca) e Vila Nova S.C. (Santa Cruz das Palmeiras). Avançam para a fase seguinte os oito melhores colocados na classificação geral.

Partidas

Na primeira rodada, jogam Vargeana e Vasco, a partir das 8h15 e às 10h, se enfrentam Rio Negro e Vila Nova. No período da tarde, o Boa Esperança joga contra o Amigos do Gole às 14h15 e fechando a rodada, Cohab e Donos da Bola fazem a partida das 16h.

A 11ª Taça dos Campeões Regionais – Benedito Paulino da Silva tem apoio da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, Departamento Municipal de Esportes e Lazer e TV Cidade Mix.

Últimos campeões

A Taça dos Campões Regionais é realizada desde 2013, atraindo um bom público ao Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana, que recebe equipes que se destacaram no cenário do futebol amador regional. Na primeira edição, o campeão foi o Pratinha FC, no ano seguinte, o troféu foi levantado pela Vargeana. Já em 2015, o Columbia/Cantoia, de Palmeiras, foi o campeão.

Na edição do ano seguinte, o vencedor foi o Vasco, de São José. Em 2017, o torneio foi vencido novamente pelo Pratinha. O campeão de 2018 foi o Vila Nova, de Aguaí. O JCN venceu a edição disputada em 2019 e a de 2020, que foi concluída em 2022, por conta da pandemia da Covid-19. Em 2023, JCN também venceu a disputa e neste ano, a campeã é a Vargeana.

Fotos: Arquivo Pessoal / Reportagem