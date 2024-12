Amarildo afirma que recapeou mais de 70% das ruas da cidade

Em oito anos, segundo a prefeitura, foram investidos mais de R$ 50 milhões

Em oito anos de governo (2017/2024), o prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB) afirmou em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, que na sua administração foram realizadas mais de 70% do recapeamento das ruas asfaltadas da cidade. “Um recorde na história do município”, disse.

Quem anda pelas ruas da cidade há de notar que, de fato, a maioria das ruas foram recapeadas. Mais recentemente, também as ruas de paralelepípedos do Centro receberam esta melhoria e mesmo chegando ao final de seu mandato, que se encerra no dia 31 de dezembro, o trabalho das máquinas não param.

A redação da Gazeta de Vargem Grande enviou várias perguntas ao Executivo, com a finalidade de informar aos seus leitores e também à população, quanto que foi asfaltado nos oito anos que o atual prefeito administra a cidade. Amarildo assumiu em janeiro de 2017, para cumprir seu segundo e terceiro mandato, uma vez que já tinha administrado a cidade de 2009 a 2012.

Conforme as respostas enviadas, nos últimos oito anos “em função do estado lastimável que as ruas da cidade foram deixadas”, já foram realizados 1.000.050 m² (um milhão e cinquenta metros quadrados) de recapeamento nas ruas da cidade e cerca de 180.000 m² (cento e oitenta mil metros quadrados) de nova pavimentação, informou a administração municipal.

Com relação aos valores investidos nestas melhorias, a prefeitura informou que nestes últimos oito anos, no recapeamento foram gastos aproximadamente R$ 40 milhões, sendo em torno de R$ 30 milhões provenientes de recursos de liberação do governo estadual ou emenda de deputados estaduais ou federais, uma pequena contrapartida da prefeitura municipal e o restante de linha de crédito que o município contraiu com vários órgãos financeiros.

Sobre a construção de asfalto novo, informou a prefeitura que foram gastos em torno de R$ 12 milhões nos últimos oito anos, sendo aproximadamente R$ 7 milhões de liberação do governo estadual ou emendas de deputados estaduais ou federais, uma pequena contrapartida da prefeitura municipal e o restante de linha de crédito.

Sempre que há envio de verbas do governo ou dinheiro proveniente de emendas, a prefeitura tem de dar uma contrapartida, que segundo a prefeitura é normalmente de até 20%, dependendo do desconto obtido no processo licitatório, podendo em alguns casos ser zero a contrapartida.

Ruas ainda serão recapeadas ou asfaltadas

Embora tenha feito um grande trabalho de recapeamento nas ruas da cidade e também investido em novas pavimentações, o prefeito Amarildo informou através das respostas enviadas ao jornal, que esse é um trabalho contínuo e que nunca vai cessar. O novo prefeito que assume a partir do dia 1º de janeiro, Celso Ribeiro do Republicanos, deve dar continuidade aos trabalhos.

Além dos recapeamentos e pavimentação feitos em toda cidade, está previsto para serem realizados brevemente ou no aguardo da chegada de recursos de convênios as seguintes ruas: Pavimentação asfáltica, guias e sarjetas e rampas de acessibilidade na Avenida Maquis Ranzani, no Conjunto Habitacional Homero Leite, com fornecimento de materiais e mão de obra e equipamentos, conforme contrato de repasse nº 928565/2022/MDR/CAIXA, firmado com o Ministério do Desenvolvimento Regional, aguardando apenas a liberação de recursos por parte do Ministério.

Execução de obra de infraestrutura urbana (pavimentação asfáltica) no prolongamento da Avenida Fleming, interligando o Jardim Plaza De España e Jardim São Luiz. Execução de obras de recuperação e recapeamento de pavimento asfáltico (da maioria das ruas do Centro da cidade e Jd. Pacembu) através de linha de crédito celebrado com o Banco do Brasil S.A.

Execução de obras de infraestrutura (pavimentação asfáltica e micro drenagem) no prolongamento da Avenida Manoel Gomes Casaca, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, com recursos oriundos da linha Desenvolve São Paulo.

Execução de serviços de infraestrutura (pavimentação asfáltica) na Av. Teotônio Vilela, Jd. Primavera, Rua Projetada no Jardim Santo Hélcio custeadas com recursos oriundos do Desenvolve-SP.

Execução de serviços de recuperação e reconstrução de pavimento asfáltico em vias públicas do Jardim Bela Vista, custeados com recursos de operações de crédito do Desenvolve–SP e Banco do Brasil.

Execução de serviços de recuperação de pavimento asfáltico nas ruas Santa Lúcia, Madeleine, Das Mercedes, José Moreira, Antônio Rodrigues do Prado e Garcia Leal localizadas na Vila Santa Terezinha, por meio de convênio com o governo federal.

Execução de obras de infraestrutura (pavimentação asfáltica e drenagem) no prolongamento da Av. Osvaldo Honório Pereira até a Av. Ney Fernandes Bolonha e prolongamento da Av. Ney Fernandes Bolonha até a Rua Virgílio Forlin, no Conjunto Habitacional Antônio Ribeiro Filho, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos com recurso proveniente do governo estadual e drenagem e pavimentação de trechos da Rua Pernambuco.

Execução de obras de infraestrutura (drenagem, calçada e pavimentação asfáltica) ligando a Av. Sen. Teotônio Vilela a Av. Osvaldo Honório Pereira. Recapeamento da Av. Sen. Teotônio Vilela no Jd. Paulista e ruas José Oliveira Fontão, Ângelo Longuini e Américo Gambaroto no Jd. Novo Mundo, com recurso de convênio proveniente do governo estadual.

Recapeamento das ruas Delta, na Vila Santa Terezinha; Capitão Belarmino Rodrigues Peres, Centro; Jorge Coracini, Cohab III, com recurso de convênio proveniente do governo estadual. Recapeamento das ruas Baizi Piconi, Getúlio Vargas e João da Silva Ribeiro – Jd. Fortaleza, com recurso de convênio proveniente do governo estadual.

Recapeamento da Av. Max Ranzani e prolongamento da Rua Sen. Teotônio Vilela, Cohab I e Vila Esperança com recurso de convênio proveniente do governo estadual. Recapeamento das ruas Garcia Leal, Antônio Rodrigues do Prado, Rua José Moreira, Rua 31 de Março, Rua Madeleine, Rua das Mercedes e Rua Santa Lúcia com recursos provenientes do governo federal. Pavimentação asfáltica na Av. Max Ranzani com recursos provenientes do governo federal.