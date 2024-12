Painel: Concorrência

Sentiu

Quem esteve próximo do prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB) no evento da formatura dos alunos da rede municipal de Ensino, ocorrida no Centro Educacional e Esportivo José Cortez, pode perceber que ele se emocionou na hora da sua fala. Amarildo foi sucinto, fazendo um discurso breve, mas deixou transparecer que já está sentindo que chega ao final dos seus doze anos de mandato como prefeito, sendo oito nos últimos anos. O prefeito, que também é professor, sempre teve um carinho especial com a Educação e na sua fala pairou um ar de despedida neste último evento do setor.

Falando em Educação

O ensino municipal de Vargem Grande do Sul alcançou o importante Selo Ouro no âmbito do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que visa garantir o direito à alfabetização de todas as crianças na idade certa. O selo é concedido pelo Ministério da Educação e a cerimônia de entrega será no ano que vem em Brasília.

Não compareceram

As homenagens que a Câmara Municipal prestou a várias pessoas concedendo títulos e honrarias no último dia 6, na Sociedade Beneficente Brasileira, não teve a presença de três vereadores, Canarinho do Cidadania, Magalhães do PL e Bertoleti do Cidadania. Na ocasião foram homenageadas 20 pessoas, inclusive algumas indicadas pelos próprios vereadores que não participaram do evento. Também o prefeito Amarildo Duzi Moraes que sempre prestigia as entregas, não esteve presente.

Concorrência

Na mesma data, houve a cerimônia da ordenação presbiteral do padre Lucas Janucci, que pode ter contribuído para que as pessoas ficassem divididas entre os dois eventos. Quem foi à solenidade das entregas dos títulos e honrarias na SBB, não deixou de constatar que houve prolongamento excessivo de falas, que poderiam ter sido amenizadas e encerrada as homenagens mais cedo para as devidas confraternizações dos homenageados.

Se fossem hoje

Pesquisa realizada esta semana pela Quaest indica que o atual presidente Lula do PT, lidera em todos os cenários se as eleições presidenciais fossem hoje. Ele venceria Tarcísio de Freitas (Republicanos) com 52% contra 26% do governador de São Paulo. Também venceria o ex-presidente Bolsonaro (PL), que está inelegível, com Lula tendo 51% dos votos, contra 35% de Bolsonaro. Também venceria Pablo Marçal (PRTB) e Ronaldo Caiado (União Brasil).

Incertezas

O presidente Lula continua internado após sofrer intervenções cirúrgicas no cérebro. Segundo os boletins médicos, ele passa bem e já teria deixado a UTI. Mas, a internação de Lula, segundo as notícias, aumentou a incerteza sobre a eleição presidencial de 2026, quanto à sua possível candidatura à reeleição. Certo é, que tanto a direita como a esquerda, ainda não sabem em definitivo quem seriam os candidatos no pleito que acontecerá daqui a dois anos