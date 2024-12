Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos

Faleceu Elisiário Sagiorato da Costa, conhecido como Dutra, aos 84 anos de idade. Residia no Centro. Deixou a esposa Darcilia Maria Alves da Costa; as filhas Vera, Valdirene, Vanilza, Viviane e Vanuza; os genros Clóvis, Marcos e José Osvaldo; os netos Bruno, Tatiane, Rafael, Laís, Marcos Paulo, Kamila, Mariane, Cássio, Laura, Gabriel, Juliana, Suelen, Douglas, Marcos, Rafael, Vitória e Rogério e os bisnetos João Otávio, Maria Luísa, Breno, Gabriel, Manuela, Isadora, Marco Antônio, Maria e Pedro. Foi sepultado no dia 7 de dezembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Elena Maria Forti Rui, aos 77 anos de idade, no dia 9 de dezembro. Viúva de Fernando Rui Filho; deixou os filhos Sérgio, Roseli, Paulo, Sandra e Márcio; os genros Marcos e Walter; a nora Amanda; os netos Felipe, Leandro, Elena, João Marcos, Pedro Henrique e Victor; irmãos e sobrinhos. Foi sepultada no dia 9 de dezembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu José Mauro dos Santos, aos 71 anos de idade, no dia 9 de dezembro. Deixou a companheira; filhos; genros; noras; netos; bisnetos; irmãos e sobrinho. Foi sepultado no dia 10 de dezembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Aparecida Pereira da Silva, aos 98 anos de idade, no dia 11 de dezembro. Residia na Vila Santa Terezinha. Viúva; deixou neto; bisnetos e irmão. Foi sepultada no dia 12 de dezembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Jorge Luiz da Silva, aos 62 anos de idade, no dia 12 de dezembro. Deixou a esposa Ana Lúcia; o filho Antônio Vitor; irmãos e sobrinhos. Foi sepultado no dia 12 de dezembro, no Cemitério Municipal de Cristina, no estado de Minas Gerais.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Josefina Abrantes da Silva, aos 83 anos de idade, no dia 6 de dezembro. Foi sepultada no dia 6 de dezembro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Jair Zweet, aos 70 anos de idade, no dia 8 de dezembro. Foi sepultado no dia 8 de dezembro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Catarina Maria Bálico de Souza, conhecida como Kátia do Bráulio, aos 74 anos de idade, no dia 10 de dezembro. Foi sepultada no dia 10 de dezembro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Izolíro Marques, aos 78 anos de idade, no dia 11 de dezembro. Foi sepultado no dia 12 de dezembro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

