Arroz ao Champagne e Cogumelos da Márcia Iared

Ingredientes

1 dente de alho espremido, 150 gramas de manteiga, 4 xícaras de chá de arroz agulha lavado e seco, 250 gramas de champignon fatiado, 1 tablete de caldo de galinha dissolvido em água quente (3 xícaras), sal a gosto, 200 gramas de amêndoas sem pele, trituradas e picadas (opcional), salsa picada para salpicar, 1 xícara de chá de parmesão ralado e 2 xícaras de chá de champagne ou outro espumante.

Modo de Preparo

Comece derretendo a manteiga em uma panela e refogue todo o alho. Acrescente o champignon e refogue bem rápido. Coloque o arroz e misture muito bem, deixe refogar mais uma vez. Adicione o tablete de caldo dissolvido na água quente e mexa. Ajuste o sal, tampe e deixe cozinhando até que a água seque por completo, cerca de 15 minutos. Regue com champagne, tampe novamente e deixe secar. Depois salpique o parmesão, mexa tudo com ajuda de um garfo. Finalize com as amêndoas e a salsinha (opcional) e sirva em seguida.