Arroz Farofa do José Roberto Pereira Lima

Ingredientes

4 xícaras de arroz, cebola, óleo, azeite, manteiga (temperatura normal), 300 gramas de queijo ralado fino e 600 gramas de farinha de pão fina.

Modo de Preparo

Fazer o arroz normal do dia-a-dia. Quando estiver cozido e não muito seco, deixar tampado na panela. Enquanto isso, faça uma farofa com um pouco de queijo ralado e farinha de pão, misture bem. Coloque mais farinha e um pouco só de queijo ralado. Tire a película de duas gemas, pitada de sal e um pacote de manteiga e reserve. Em um recipiente grande, coloque um pouco do arroz ainda quente e vá misturando aos poucos a manteiga, espalhando sobre porções pequenas do arroz. Junte um pouco do ovo e, com o auxílio de um garfo grande, misture delicadamente e vá empanando o arroz com essa mistura de farinha de pão com queijo até terminar os ingredientes. Misture até que os grãos de arroz estejam todos empanados, como se fosse fritá-los. Faça esse processo várias vezes, até acabar, colocando bem espalhados num recipiente grande. O prato poderá ser servido com carnes, principalmente assadas ou frias, como pernil, assados, lombo ou peito de peru.

Esta receita é muito prática, rápida, barata, saborosa e tem um resultado surpreendente. O arroz poderá ser servido em temperatura normal.

Essa receita faz parte do Receitas Vargengrandenses, um caderno de receitas que foi lançado em certa época. Várias edições foram vendidas para arrecadar fundos.