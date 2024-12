Bolo de Vinho do Porto do Anderson Fabiano Martins

O Chef de Cozinha Anderson Fabiano Martins adora confeitaria e trabalha como confeiteiro no Delícia de Sabor, seu empreendimento que atende por delivery.

Ingredientes

Para a massa: 2 colheres de sopa de manteiga, 1 cálice de vinho do porto, 5 ovos, 2 claras em neve, 1 xícara e meia (chá) de açúcar, 1 xícara e meia (chá) de farinha de trigo e 1 colher de sopa de fermento em pó.

Para a cobertura: 50 ml de leite gelado e 200 gramas de açúcar de confeiteiro.

Modo de Preparo

Bata na batedeira muito bem duas colheres de sopa de manteiga com o açúcar e um cálice de vinho do porto. Junte os ovos (um de cada vez) e depois a farinha de trigo, o fermento e as 2 claras em neve e junte à mão delicadamente. Coloque a massa em uma forma de buraco no meio untada e enfarinhada e leve ao forno pré-aquecido a 180º, entre 25 a 30 minutos. Para a cobertura, misture muito bem o leite gelado e o açúcar de confeiteiro. Para decorar, utilize frutas cristalizadas, ameixa, cereja, nozes e damasco.