Tender com abacaxi da Tata Ranzani

Esta receita é uma colaboração da Sirlene

Ingredientes:

1 tender sem osso, glucose de milho, açúcar mascavo, cravos da índia, 1 cálice de licor de laranja e fatias de abacaxi em calda.

Modo de Preparo:

Pré-aqueça o forno em temperatura moderada (180°). Esfregue o tender com glucose de milho, coloque numa assadeira e regue com um pouco de água. Leve ao forno coberto com papel alumínio por uns 40 minutos. Tire do forno, elimine todo o líquido da assadeira e retire a pele grossa e a gordura do tender. Em seguida, polvilhe-o com açúcar mascavo e, usando uma faca afiada, trace losangos em toda sua extensão. Marque os ângulos com cravos e regue com o licor e um pouco de calda. Leve de volta ao forno e asse por mais uns 30 minutos. Para servir, coloque o tender numa travessa, corte parte dele em fatias e arrume o abacaxi em volta.