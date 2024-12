Costela de boi recheada da Heloisa Rega Bedin

Ingredientes

8 kg de costela desossada, 1 kg de bacon, 1 kg de paio, 1 kg de calabresa, 2 kg de cenoura, 1/2 cebola, 1 kg de pimentão vermelho, papel celofane, papel alumínio, alho e vinho branco seco

Modo de Preparo

Faça uma mistura de vinho branco com alho picado e deixe a costela marinando por no mínimo 12 horas na geladeira. Corte todos os ingredientes (bacon, paio, cenoura, pimentão) em tiras de em média 1 cm. Abra a costela, recheie com bacon, paio, cenoura, pimentão e cebola intercalados. Amarre com barbante. Enrole a costela no papel celofane em umas 4 voltas em média, logo após enrole no papel alumínio também em média umas 4 voltas. Faça uns 3 furos com a faca nas pontas e no meio para que o papel não infle. Pré-aqueça o forno em 160 graus, coloque uma grade em uma forma com água e limão para que não fique preta a água. Asse por mais ou menos 8 horas.