Pavê de frutas vermelhas da Laura Cavalheiro Bicas

Ingredientes

250 gramas de bolacha champanhe, 1,5 copo de leite morno, geleia de frutas vermelhas, 1 caixa de morango, 100 gramas de blueberry (você pode usar também uvas, cerejas…)

Para o creme: 300 gramas de cream cheese, 250 gramas de creme de leite fresco (ou o da lata com 30% de gordura), 100 gramas de açúcar e 1 colher de chá de baunilha.

Modo de Preparo

Junte todos os ingredientes do creme e bata até ficar bem cremoso, com textura de chantilly grosso. Reserve. Molhe a bolacha champanhe no leite e disponha metade em uma travessa. Passe uma camada de geleia, coloque as frutas picadas por cima e finalize com metade do creme. Alise a superfície do creme e faça outra camada de bolacha e geleia e finalize com o creme. Leve para a geladeira por pelo menos 2 horas. Enfeite e sirva gelado.