Memórias de Natal

Maria Rosa Campos de Andrade – Dezembro, 2024

Com o Natal se aproximando, as memórias dos fatos que nos marcaram surgem nitidamente.

Lembro-me das Missas do Galo, exatamente à meia-noite do dia 24 de dezembro, que frequentávamos na capela do Colégio Ave Maria, em Campinas.

Meus pais, meus irmãos, vovó Júlia, tia Mary e tia Emília íamos juntos.

Assim que a missa terminava, um cuscuz de frango nos aguardava na casa da vovó Júlia.

Para as crianças, acompanhado por guaraná. Já para os adultos, tinha uma cervejinha bem gelada.



Prato único, da mais memorável lembrança.

Lembro-me da emoção do Natal, quando tinha cinco anos de idade e morávamos em Araraquara.

Vovó Zuleika, vovó Júlia, tia Mary e tia Emília foram passar a data conosco.

Eu tinha pedido ao Papai Noel, em quem acreditava piamente, uma bonequinha recém lançada da Estrela.

Quando acordei no dia 25, encontrei ao pé da cama, três bonequinhas, duas com aventais vermelhos e uma com azul.



É que tanto meus pais como minhas avós tiveram a mesma ideia!

Mas, nada se compara a memória do meu primeiro Natal depois de casada.

Nosso casamento foi no dia 23 de dezembro de 1964, exatamente há sessenta anos atrás.

Minha amiga Maria Tereza Massaini, que tinha um apartamento na Praia Grande de Santos, nos deu de presente passarmos a lua de mel lá.



Este primeiro Natal ao lado do meu querido Francisquinho, na praia, caminhando na areia, bem abraçadinhos, foi o melhor Natal de todos.

Desejo a vocês memórias tão boas quanto as minhas.

Feliz Natal e 2025!