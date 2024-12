Bolo de chocolate com doce de leite e ameixa do Kadu Barros

Ingredientes

4 ovos,1 e 1/2 xícara de leite, 1/2 xícara de óleo ,2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de farinha de trigo peneirada,1 colher de sopa de fermento para bolo,1 colher de sopa de essência de baunilha

Modo de preparo

Coloque em um recipiente ou na batedeira os ovos, leite, e o óleo e misturar com um fuet, a seguir coloque o açúcar e misture novamente e finalize com a farinha de trigo e o fermento para bolo. Coloque uma forma untada com furo no meio e leve para assar 180° por 40 minutos (fazer o teste da faca). Retire do forno e deixe esfriar.

Use leite condensado cozido (doce de leite) e ameixas

em calda (é só pegar as ameixas sem caroço e cozinhar com água e um pouquinho de açúcar).

Corte o bolo em camadas para rechear. Coloque uma camada de bolo dentro da forma e umedeça com a calda a gosto.

No primeiro recheio, coloque doce de leite (leite condensado moça cozido) e esparrame um pouco de ameixa. Coloque mais uma camada de bolo e umedeça. Coloque no segundo recheio um brigadeiro de chocolate (pode ser um brigadeiro branco ou um mousse de leite ninho também).

Umedeça a última camada de bolo e decore com brigadeiro usando um saco de confeitar, bico pitanga. Por cima, decore com brigadeiro branco, doce de leite e ameixa. Leve para gelar de um dia para outro.