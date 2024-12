Bolo Três Reis Magos do Kadu Barros

Ingredientes

3 ovos, 1 xícara de açúcar, 1/2 xícara de óleo,

1 colher de chá de essência de panetone,

1 xícara de leite, 2 xícaras de farinha de trigo, 1/2 xícara de frutas uva passas brancas, 1/2 xícara de chocolate em gotas,1 colher de fermento em pó, raspas de laranja, 1/2 xícara de nozes, 1/2 xícaras de amêndoas laminadas

Para a pasta de açúcar com farinha para colocar na finalização junto com as nozes e avelã antes de levar para assar: 80g de açúcar refinado, 80g de farinha de trigo,

80g de manteiga.

Modo de preparo

Misture todos os ingredientes na batedeira e bata por cinco minutos. Coloque na forma escolhida e, por cima da massa ainda crua antes de levar ao forno, coloque nozes, avelã e a pasta de farinha. Leve para assar a 180° até ficar igual ao da foto.

Para o recheio: Coloque doce de leite com creme de leite para ficar suave. Coloque em um saco de confeiteiro e vá furando o bolo e recheando como se fosse rechear um sonho.

Para a pasta de açúcar: Misture tudo com uma colher e coloque no saco de confeiteiro. Coloque por cima igual está na foto e leve para assar o bolo.