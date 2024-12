Tiramissu da Tata Ranzani

Ingredientes

2 pacotes de biscoito champanhe, 2 xícaras

de água bem quente, 1/2 xícara de açúcar,

5 colheres (chá) de café solúvel, 1/2 xícara (café) de conhaque, 2 colheres (chá) de

baunilha, 240 gramas de queijo mascarpone ou 2 copos de requeijão, 3 colheres (sopa) de açúcar refinado, 2 colheres (sopa) de chocolate em pó, 4 caixas de creme de leite bem gelado e 1/2 xícara (café) de licor ou vinho branco.

Modo de Preparo

Na batedeira, bata 3 gemas, 5 colheres de açúcar refinado e acrescente 3 a 4 colheres de vinho branco (de sopa). Bata até ficar uma massa cremosa e reserve. Bata as claras em neve e reserve. Coloque na tigela maior da batedeira, 4 caixinhas de creme de leite bem gelado e sem soro. Bata até formar picos firmes. Misture com esse creme as gemas batidas, 240 gramas de queijo mascarpone ou 2 copos de requeijão e as claras em neve (deve-se retirar da geladeira um pouco antes). Mexa delicadamente com o auxílio de uma colher de pau. Reserve na geladeira. Em uma vasilha um pouco funda (prato fundo ou saladeira) dilua 5 colheres (chá) de café solúvel ou faça o comum, bem forte, 2 xícaras (chá) de água fervendo, 3 colheres (sopa) de açúcar, 1 xícara (café) de conhaque, 1/2 xícara (café) de licor, ½ xícara (café) de vinho branco, 2 colheres (chá) de baunilha e misture bem.



Para a montagem, forre o fundo de um pirex grande com uma camada de bolachas champanhe passadas na mistura do café. Em seguida, coloque uma camada do creme da batedeira (chantily, requeijão, gemas, claras, etc) sobre as bolachas. Repita novamente uma camada de bolachas embebidas na mistura do café. Por último o restante do creme. Feita a montagem, misture 2 colheres (sopa) de chocolate em pó com ½ xícara de açúcar e salpique sobre o creme do pirex com o auxílio de um coador de chá. Cubra o pirex com filme plástico e leve à geladeira por 3 horas (no mínimo); melhor fazer de véspera. Pouco antes de servir, retire o plástico e cubra (se quiser) com raspas de chocolate e cerejas. Sirva gelado.