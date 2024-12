Torta de Sorvete da Dona Reneé Maaz

Esta receita é um sucesso há muitos anos na família, feita com capricho por dona Reneé Maaz e enviada especialmente à Gazeta de Vargem Grande por sua filha, Fernanda Maaz Proite.

Ingredientes:

1 lata de leite condensado, 2 colheres de maisena, 500 ml de leite, 4 ovos e 1 lata de creme de leite.

Ingredientes calda:

3 colheres de chocolate em pó e 100 ml de leite

Modo de preparo:

Bata no liquidificador o leite condensado, a maisena, o leite e as gemas. Depois coloque em uma panela e leve ao fogo até formar um creme, mexendo sempre, deixe esfriar. Bata 4 claras em neve, misture o creme de leite com as claras, depois misture com creme e bata numa batedeira por 5 minutos. Coloque numa forma de pudim com a calda e leve ao congelador por 4 horas.

Modo de preparo da calda:

Misture o chocolate com leite e leve ao fogo mexendo sempre até formar uma calda, depois espalhe no fundo de uma forma de pudim.