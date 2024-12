Biscoitos de Natal da Natalie Ellen Vidale

Ingredientes

Para a massa: 2 xícaras (chá) de farinha de trigo, 1 colher (sopa) de gengibre em pó, 1 colher (chá) de canela em pó, 1/4 de colher (chá) de cravo-da-índia em pó, noz-moscada ralada na hora a gosto (cerca de 1/2 colher de chá), 1/4 de colher (chá) de fermento em pó, 1/4 de colher (chá) de sal, 100 gramas de manteiga em temperatura ambiente, 1/3 de xícara (chá) de açúcar mascavo peneirado, 1/3 de xícara (chá) de melado de cana, 1 ovo e farinha de trigo para polvilhar a bancada.

Para o glacê: 1 clara de ovo, 1 1/3 de xícara (chá) de

açúcar de confeiteiro peneirado, 1 colher (chá) de caldo de

limão e 1 gota de essência de baunilha.

Modo de Preparo

Para a massa: Separe 4 pedaços de papel-manteiga com cerca de 30 cm de comprimento – eles serão usados para abrir a massa. Numa tigela misture a farinha de trigo, o gengibre em pó, a canela em pó, a noz-moscada, o cravo em pó, o fermento e o sal. Reserve. Na batedeira, utilizando a raquete, bata a manteiga com o açúcar em velocidade média até formar um creme. Junte o melado de cana e o ovo e bata por mais 2 minutos para incorporar – pare de bater e raspe a lateral da tigela quantas vezes forem necessárias para que fique uniforme. Diminua a velocidade da batedeira e junte os ingredientes secos aos poucos, batendo a cada adição até formar uma massa lisa. Polvilhe um pouco de farinha sobre um dos pedaços de papel-manteiga e transfira metade da massa para o centro.

Polvilhe um pouco de farinha sobre a massa e cubra com outro pedaço de papel. Aperte delicadamente para achatar e, com o rolo de macarrão, abra a massa até ficar com cerca de 0,5 cm de espessura. Repita com a outra metade da massa. Leve as massas de biscoito já abertas para a geladeira para firmar por, no mínimo 2 horas (se preferir, prepare a massa no dia anterior). Ao gelar a massa de biscoito já aberta fica mais fácil cortar e assar os biscoitos. Se preferir, você pode levar a massa sem abrir num saco para alimentos (ou num pedaço de plástico filme) formando um bloco achatado para gelar. Nesse caso, ela precisa de pelo menos 4 horas para firmar. Pré-aqueça o forno a 180ºC (temperatura média). Retire a massa da geladeira e corte os biscoitos no formato desejado. Com cuidado vire e descole o papel dos biscoitos – assim fica mais fácil separar os biscoitos das rebarbas. Transfira os biscoitos para uma assadeira, deixando 0,5 cm de espaço entre eles. Junte as aparas na geladeira para abrir depois que assar as primeiras levas. (Caso tenha gelado a massa num bloco só, corte a massa ao meio e transfira para a bancada polvilhada com farinha – volte o restante da massa para a geladeira. Abra com o rolo de macarrão polvilhando farinha sobre a massa durante o processo, até atingir 0,5 cm de espessura). Leve os biscoitos ao forno para assar por cerca de 15 minutos, ou até as bordinhas começarem a dourar – ele termina de endurecer depois de esfriar.

Atenção: caso esteja utilizando cortadores de formatos diferentes, organize as assadeiras por tamanho (pequenos, médios e grandes) pois o tempo de forno varia de acordo com o tamanho dos biscoitos. Retire os biscoitos do forno e espere esfriar completamente antes de servir ou armazenar. Repita com o restante da massa e vá juntando as aparas para abrir novamente, sempre polvilhando a bancada e a massa com farinha para não grudar.

Glacê: Numa tigela média, bata a clara com o batedor de arame apenas até espumar. Adicione o açúcar, o caldo de limão e a essência de baunilha. Misture bem com o batedor de arame para incorporar – no começo parece que o glacê vai empelotar, mas continue mexendo até ficar liso. Bata vigorosamente por cerca de 2 minutos até formar um creme mais consistente que fica brilhante e marcado pelo batedor. Atenção: quanto mais você bater o glacê mais firme irá ficar, caso passe do ponto basta acrescentar algumas gotinhas de água filtrada para deixá-lo mais fluido. Transfira o glacê para um saco de confeiteiro e corte apenas a pontinha – quanto mais fina for a abertura, mais delicado ficará o desenho. Se preferir, utilize um bico de confeiteiro redondo número 2. Decore os biscoitos com o glacê e espere secar completamente em temperatura ambiente antes de armazenar ou embalar para presente – isso leva cerca de 50 minutos.