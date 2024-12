Rosca Natalina da Márcia Iared

Ingredientes

Para a massa: 1 kg de farinha de

trigo, 60 gramas de fermento biológico,

1 xícara de chá de açúcar, 1 colher de chá de sal, 4 colheres de sopa de margarina, 4 ovos e 1 xícara de chá de leite.

Para o recheio: 1 xícara de chá de cerejas picadas, 1 xícara de chá de uvas passas, 1 xícara de chá de damascos picados, 1 xícara de chá de nozes trituradas e 2 colheres de sopa bem cheias de farinha de trigo

Para a cobertura: 2/3 de xícara de açúcar de confeiteiro e 3 colheres de sopa de leite.

Modo de Preparo

Desmanche o fermento com uma colher de sopa de açúcar, acrescente o leite e os demais ingredientes. Sove bem até formar bolhas e desgrudar das mãos. Deixe descansar até dobrar o volume. Abra a massa para retirar o ar. Misture todos os ingredientes do recheio e espalhe sobre a massa aberta. Enrole como um rocambole e coloque em uma assadeira de furo central untada. Deixe crescer novamente. Asse em forno preaquecido a 180°. Misture numa tigela o açúcar de confeiteiro com o leite até virar uma pastinha cremosa, nem muito seca, nem muito líquida. Se precisar, coloque mais leite ou açúcar até chegar no ponto correto. Cubra a rosca com a cobertura e decore com frutas. Pode-se substituir as frutas por 200 gramas de gotas de chocolate forneável.