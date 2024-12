Peru de Natal da Béia Longuini

Esta receita é muito famosa e tradicional na família da prima Hedy e foi enviada à Gazeta de Vargem Grande por Beatriz Longuini Andrade Dias (Béia Longuini)

Ingredientes

Para o peru: Peru, 2 limões, 3 pedaços de canela, 6 cravos da Índia, sal, 3 dentes de alho, cebola, pimenta, óleo, manteiga, champanhe, farinha de trigo, laranja

Para o tempero do peru: Para cada quilo, uma colher bem rasa de sal, três dentes de alho, pimenta e óleo, fazer uma massinha.

Modo de Fazer

Antes de tirar o peru do plástico, marcar quanto pesa cada um. Tire da embalagem, colocar numa bacia, cobrir com água, rodelas de dois limões, três pedaços de canela e uns seis cravos, até degelar. Quando tirar dessa água, lave bem e escorra com o buraco pra baixo.

Passe a manteiga na barriga do peru e também passe esse tempero por dentro e por fora. Coloque na bacia e por champagne mais ou menos até a metade. Deixe na geladeira de um dia para o outro.

No dia seguinte, encha o peru com bastante rodelas de cebolas, enrole em papel alumínio e asse em fogo baixo.

Após 1 hora e meia, afaste o papel alumínio e molhar com o tempero, a cada quarenta minutos repita a operação.

Quando estiver cozido, retire o alumínio, passe mais manteiga e deixe dourar com o peito para cima.

Depois de pronto, retire toda cebola junte ao líquido da assadeira. Pegue um pouco do tempero e caldo de laranja e bata no liquidificador. Peneire, congele o caldo do peru caso for servir em outro dia. No dia que for servir o peru, use o caldo se estiver ralo. Pode por farinha de trigo para engrossar.

Fatie e coloque esse caldo por cima. Sirva com farofa salgada e farofa doce, confira as receitas ao lado.

Farofas da Béia Longuini

Farofa salgada

Ingredientes

Miúdos do peru, manteiga, bacon, cebola, ½ dente de alho, ovos, azeitonas, milho, cheiro verde, sal, pimenta, farinha de milho e farinha de mandioca.

Modo de preparo

Refogue na manteiga o bacon, os miúdos já cozidos e picados, cebola, ½ dente de alho, depois de refogado, jogue os ovos batidos como omelete e mexer.

Coloque azeitonas, milho, cheiro verde, sal, pimenta, farinha de milho e de mandioca até secar.

Obs.: Coloque mais farinha de milho para ficar amarela.

Farofa doce

Ingredientes

Manteiga, bacon, uva passa, ameixa preta, damasco, calda dos doces que vão decorar o peru, farinha de milho e farinha de mandioca

Modo de preparo

Refogue o bacon na manteiga, acrescente uva passa, ameixa preta, damasco (tudo picado), um pouco da calda dos doces que vão enfeitar o peru. Coloque farinha de milho e de mandioca até secar.

Obs.: Coloque mais farinha de mandioca para ficar branca.