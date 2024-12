Pernil com goiabada do Tadeu Ligabue

Não sou um grande cozinheiro, nem tenho esta pretensão, mas gosto de mexer com as panelas e as carnes em casa, na época de festas, ficam por minha conta. Um dos restaurantes mais famosos do Brasil e também do mundo, quando se trata em fazer pratos com carne de porco, a Casa do Porco, cujos proprietários foram Janaína e Jefferson Rueda, ele de São José do Rio Pardo, tem no prato carne de porco com goiabada um dos seus mais interessantes. O prato desperta muitos desejos e pode ser pesquisado em vários sites de culinária na internet.

Abaixo uma receita que vai também pernil de porco e goiabada, transcrito da rede social Instagram “festivalreceitasculinarias”, que certamente vai fazer a diferença no seu Natal. Ainda não o fiz, mas pretendo neste Natal ou festa de fim de ano, fazê-lo em casa.

Ingredientes

Para a marinada: 4 kg de pernil suíno, 4 colheres de sopa de sal, pimenta do reino, 4 dentes de alho, 3 cebolas em cubos, salsinha picada, 1 pimenta sem sementes, azeite e 300 ml de vinho branco seco

Para o molho de goiabada: 5 colheres de sopa cheias de goiabada cremosa, 2 limões espremidos, 1 colher de chá de pimenta tabasco, 1 colher de chá de molho inglês e 50 ml de água.

Modo de preparo

Coloque o pernil em um refratário com a tampa e junte todos os ingredientes e deixe marinando da noite para o dia. Ideal 24 horas.

Coloque o pernil na panela de pressão, pode cortar em duas partes e despeje toda a marinada por cima, complete com água até cobrir, sal e ramos de alecrim.

Feche a panela e assim que pegar pressão, conte 40 minutos. Abra a panela, inverta as peças do pernil, complete com mais água quente e assim que pegar pressão conte mais 40 minutos.

Retire o pernil da pressão, coloque em uma assadeira, sem o caldo, cubra tudo com molho de goiabada e leve para o forno pré-aquecido a 200 graus por 30 minutos. Tem que dourar bem.