Primeiro amigo secreto da família

Mario Poggio Jr.

Tradicionalmente, todo Natal a “Família Candinho” se reunia para o almoço de Natal, com ampla variedade de quitutes (peru, frango, cabrito, leitoa, maionese, etc…), tudo temperado e preparado sob o comando da matriarca Adalgisa Patarro Pereira, sua nora Magda Aparecida Pereira e é claro do “braço direito” Laércio Diogo Cardoso, o Maércio.

Ainda, havia o “chopp Antarctica”, especialmente selecionado pelo representante comercial e distribuidor local da marca, Cândido Aleixo Pereira Neto, o “Zinho” e grande variedade de refrigerantes.

A família toda (avós, filhos, genros, noras, netos, bisnetos e alguns amigos mais próximos) sentavam-se juntos à mesa para a confraternização e comemoração do Nascimento de Cristo.

Momentos inesquecíveis!

Em 1978, a professora Beatriz Pereira Poggio Cortez aprimorou a festa com a introdução do amigo secreto, que gerou mais felicidade e brincadeiras, pois havia o sorteio, com a curiosidade aguçada de saber quem era seu “amigo” e na entrega do presente era outra alegria, pois cada qual citava qualidades de seu companheiro, com o abraço carinhoso.

Vontade de voltar o tempo e reunir todos novamente!

O sonho permanece, pois como diz o poeta:

“Seja o que vier (seja o que vier)

Venha o que vier (venha o que vier)

Qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar

Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar”