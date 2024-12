Vereador Maicon Canato comenta sobre sua candidatura

Único vereador até agora a inscrever seu nome para disputar a presidência da Câmara Municipal para o biênio 2025/206, o vereador Maicon do Carmo Canato (Republicanos), está no seu segundo mandato, sendo reeleito com 786 votos. Maicon é formado em Gestão Pública, tem 33 anos e é comerciante. Nas duas únicas vezes que se candidatou como vereador, foi eleito, em 2020 e em 2024. Tem sua principal base na Vila Polar, mas teve votos em toda a cidade.

Na última eleição apoiou a candidatura de Celso Ribeiro/Guilherme Nicolau. Ele é do mesmo partido de Celso Ribeiro e também do atual governador Tarcísio de Freitas, o Republicanos. O Republicanos é ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, tendo como principal líder religioso o bispo Edir Macedo, seu fundador.

Em entrevista ao jornal Gazeta de Vargem Grande, Maicon ao ser indagado sobre o que o levou a se candidatar a presidente da Câmara, respondeu: “Entendo que a Câmara Municipal é um dos principais pilares para o desenvolvimento da nossa cidade. O Legislativo é um poder independente, mas penso que pode ser harmônico em benefício de todos. Quero trabalhar para que a Câmara Municipal esteja mais próxima da população e com isso desenvolver políticas públicas que melhore a vida das pessoas. Será um grande desafio, mas me sinto preparado para enfrentá-lo.

Sobre de como está seu apoio entre os vereadores, Maicon Canato disse que sempre foi um vereador que defende o diálogo. “Tenho um bom relacionamento com todos, acredito na união para que possamos juntos fazer um trabalho de excelência para a população. Temos conversado muito sobre a próxima Mesa Diretora e estamos bem alinhados”, afirmou.

Sobre o dia a dia da Câmara Municipal e seus problemas, o candidato a presidente informou que tem algumas questões administrativas que precisam ser resolvidas no próximo ano e que fará de tudo para solucioná-las da melhor maneira possível.

Uma das questões que tem chamado a atenção dos vereadores, é com relação a uma servidora municipal da Câmara, lotada como procuradora jurídica, que estaria afastada. Ao ser indagado como analisaria a questão caso fosse eleito, Maicon afirmou: “Vamos analisar essa questão com muita atenção, defendendo sempre o que determina a legislação”.

Quando perguntado sobre se já definiu quem será o advogado que irá assessorar o presidente da Câmara, caso seja eleito, respondeu que estava analisando com muita atenção essa questão e a definição seria feita somente após as eleições da Mesa Diretora.

Outra questão que sempre é comentada na cidade, principalmente quando o evento acontece, é com relação à excessiva entrega de títulos e medalhas pela Câmara a pessoas a serem homenageadas. Sobre este tema, Maicon afirmou que neste caso é preciso ponderar muitas questões. “Penso que a homenagem é um momento único e marcante para muitas pessoas que tanto fazem pelo desenvolvimento da nossa sociedade. É uma prerrogativa do vereador e um gesto de reconhecimento. É um ato regimental que garante a devida importância a essas honrarias. Como já falei em resposta anterior, sou uma pessoa de diálogo, assim sendo, manteremos de forma democrática o que é melhor para a maioria”.

Outra pergunta formulada pela Gazeta de Vargem Grande foi: Se eleito, como pretende atuar frente a nova administração? Maicon respondeu que a Câmara é um poder independente e deve estar atenta às questões que afetam o dia a dia das pessoas.

“É preciso união para aprovar tudo aquilo que é bom para a população e ser a voz para que chegue ao Poder Executivo as demandas da sociedade. Tenho um excelente relacionamento com o prefeito eleito Celso Ribeiro e com o vice-prefeito eleito Guilherme Nicolau. As eleições acabaram e agora o único partido que temos se chama Vargem Grande do Sul”, falou.

Exercer o cargo político em uma cidade, exige tomar posições e estar atento também ao que acontece na política do país. Com base neste preceito, o jornal perguntou ao vereador como pretendente ao cargo de presidente do Poder Legislativo, como ele analisava a denúncia de tentativa de golpe de Estado perpetrada segundo a Polícia Federal pelo ex-presidente Bolsonaro, que foi inclusive indiciado por atentar contra a democracia brasileira.

Na sua resposta, o vereador Maicon ponderou que é um assunto delicado e que é preciso esperar as investigações em andamento. “Fazer um juízo de valor neste momento seria de muita irresponsabilidade”. Mas foi enfático ao afirmar que defende o Estado Democrático de Direito.

Indagado como via a atuação do governador Tarcísio de Freitas, Maicon analisou que o governador tem feito um excelente trabalho pelo estado de São Paulo. “O nosso município tem sido beneficiado com sua gestão, como por exemplo, as casas populares que já foram anunciadas por ele. Acredito que podemos avançar ainda mais, tenho certeza que o governador tem ciência disso e fará o possível para que o crescimento continue”, completou.

Por fim, o jornal perguntou a Maicon Canato o que ele achava do governo do presidente Lula e ele respondeu que infelizmente o momento do Brasil não é um dos melhores, a sociedade tem sentido na pele os reflexos da política econômica. “Penso que algumas coisas precisam ser revistas. O potencial de crescimento do nosso país é indiscutível e torço para que isso aconteça o mais rápido possível”.