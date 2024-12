Vereador Maicon se inscreve para presidência da Câmara

Na última segunda-feira, dia 16 de dezembro, abriram-se as inscrições para a composição da nova Mesa da Câmara Municipal para o biênio 2025/2026 e até o fechamento da presente edição, apenas o vereador Maicon do Carmo Canato (Republicanos), fez sua inscrição para disputar o cargo de presidente do Legislativo para o ano que vem.

As inscrições vão até esta segunda-feira, dia 23 de dezembro e cada vereador pode se inscrever para concorrer a um único cargo da Mesa, que é constituída pelo presidente, vice-presidente, 1º e 2º secretários e tesoureiro.



Também se inscreveram para o cargo de vice-presidente, o vereador Amarildo Guimarães de Figueiredo, o Ratinho Tendas (Podemos); para 1º secretário o vereador Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (Podemos); para 2º secretário o vereador João Carlos Dias Nunes, o Joãozinho da Força (Republicanos) e para tesoureiro o vereador Vagner Gonçalves Loiola, o Bilu (Solidariedade).

Pela composição da chapa acima descrita, todos os vereadores seriam da mesma coligação que apoiou a candidatura de Celso Ribeiro (Republicanos) e seu vice Guilherme Nicolau (MDB), que assumirão também no dia 1º de janeiro de 2025.



Embora não tenha ainda feito sua inscrição para se candidatar a presidente da Câmara Municipal para os próximos dois anos, o jornal tomou conhecimento que o vereador Antônio Sérgio da Silva, o Serginho da Farmácia (Cidadania), que também apoiou a eleição de Celso Ribeiro, estaria tentando viabilizar sua candidatura à presidência.

Com o grupo fechado em torno de Maicon, fica difícil para Serginho concretizar o sonho de ser presidente da Câmara Municipal, a não ser que conseguisse votos junto aos vereadores que se elegeram na oposição a Celso Ribeiro, como é o caso dos vereadores eleitos Felipe Augusto Gadiani (PSD), Gustavo Henrique Bueno (PL), João Batista Cassimiro, o Parafuso (PSD) e Vanessa Salmaço Martins, a Dra. Vanessa (PL), o que daria cinco votos junto com o seu.



Serginho ainda teria de buscar mais dois votos junto aos vereadores Fernando Donizete Ribeiro, o Fernando Corretor (Republicanos), Giovana Aparecida de Carvalho da Silva (MDB) e Rafael Coracini Mendes (MDB), todos eleitos apoiando Celso Ribeiro, para totalizar os sete votos necessários para sua eleição.

Já Maicon Canato certamente deverá ter o voto de Fernando Corretor, que é do seu partido, sobrando a Serginho buscar os votos de Giovana Aparecida de Carvalho da Silva (MDB) e Rafael Coracini Mendes (MDB), que são do mesmo partido de Guilherme Nicolau, vice de Celso Ribeiro e que ao que tudo indica, devem fechar também com Maicon.



Embora todo prefeito afirma que não fará ingerência na eleição da Mesa da Câmara Municipal, é sabedor de todos que militam na política, que o prefeito e seu vice têm grande interesse que os componentes da Mesa da Câmara Municipal sejam da sua mesma coligação política, evitando o máximo de oposição ou obstrução ao seu governo.

Diante do quadro exposto, para os observadores da política local, fica difícil de Serginho concretizar sua chapa e sair vencedor como presidente da Câmara. Esta não seria a primeira vez que o vereador mais antigo em atuação no Legislativo local, já foi eleito sete vezes e agora vai para o seu oitavo mandato, tenta se eleger presidente da Casa de Leis. Serginho só deve registrar seu nome para disputar a eleição, se tiver certeza que será eleito.



Já os vereadores da oposição, provavelmente não deverão lançar chapas ou nomes para disputar os cargos da Mesa Diretora. Havia conversas e pretensões por parte principalmente do vereador eleito Gustavo Henrique Bueno (PL), mas tudo indica que não deverá colocar seu nome na disputa. Outro vereador que poderia tentar o cargo de presidente, uma vez que já presidiu a Câmara Municipal, é o vereador eleito Felipe Augusto Gadiani (PSD), mas também não deverá concorrer.

Como as inscrições terminam nesta segunda-feira, dia 23 de dezembro, as conversações e negociações nos bastidores continuam e pode ser que alguma novidade apareça, mudando o quadro acima descrito pela reportagem da Gazeta de Vargem Grande.

Eleição será no dia 1º de janeiro

Segundo o Regimento Interno da Câmara Municipal, imediatamente após a posse dos vereadores, prefeito e vice, que acontecerá na quarta-feira, dia 1º de janeiro de 2025, a partir das 8h30, na Sociedade Beneficente Brasileira-SBB, sob a presidência do vereador Fernando Corretor, que foi o mais votado nas eleições de 2024, com a maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal, será realizada a eleição dos membros da Mesa Diretora do Legislativo, para o biênio 2025/2026.



A eleição da Mesa constituída pelo presidente, vice-presidente, 1º e 2º secretários e tesoureiro será através de votação nominal e por maioria simples de votos. A apuração será imediata, com a proclamação do resultado final pelo presidente em exercício e posse imediata dos eleitos. O presidente da Mesa Diretora, é o presidente da Câmara Municipal.

Participarão da eleição os vereadores eleitos Amarildo Guimarães de Figueiredo, o Ratinho Tendas (Pode), Antônio Sérgio da Silva, o Serginho da Farmácia (Cidadania), Felipe Augusto Gadiani (PSD), Fernando Donizete Ribeiro, o Fernando Corretor (Republicanos), Giovana Aparecida de Carvalho da Silva (MDB), Gustavo Henrique Bueno (PL), João Batista Cassimiro, o Parafuso (PSD), João Carlos Dias Nunes, o Joãozinho da Força (Republicanos), Maicon do Carmo Canato (Republicanos), Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (Podemos), Rafael Coracini Mendes (MDB), Vagner Gonçalves Loiola, o Bilu (Solidariedade), e Vanessa Salmaço Martins, a Dra. Vanessa (PL).