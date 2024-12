Diretoria presente

A Casa das Irmãs, um prédio bem antigo, datado do início do funcionamento da entidade, atualmente passa por reformas. Também a frente do prédio está recebendo uma nova fachada. Um grupo de pedreiros e serventes trabalha há alguns meses no local, trocando portas, janelas, colocando pisos, consertando paredes e uma nova capelinha deverá ser feita.



“Estava muito antiga, tudo carunchada, fiação velha, uma construção de cerca de 90 anos, que precisava de uma boa reforma”, justificou a irmã Elizabeth. O presidente Walter Josué Gomes, que recentemente recebeu o título de “Cidadão Vargengrandense”, outorgado pela Câmara Municipal, está à frente da instituição há mais de duas décadas, participando sempre da diretoria e por diversas vezes ocupando o cargo de presidente da Sociedade Humanitária.

Na entrevista que concedeu à Gazeta de Vargem Grande, Walter falou que a entidade está indo muito bem, que este ano a diretoria conseguiu uma boa verba, a qual está sendo usada inclusive na reforma do prédio. Vamos ter um Natal farto, vai haver a entrega dos presentes e o almoço. “As pessoas contribuem muito, ajudam bastante a entidade e só temos a agradecer”, afirmou o presidente, que em 2025 deve deixar a presidência, mas continua na diretoria. “A gente trata a Sociedade Humanitária como parte da nossa família”, falou.



Fábio Bedin é o atual vice-presidente da Sociedade Humanitária, safra nova de membros da diretoria que vão dando prosseguimento aos trabalhos, “não deixando a peteca cair”, como se dizia antigamente. Falou da importância das verbas impositivas destinadas pelos vereadores para as reformas que a entidade precisa, como a que está sendo feita no antigo prédio onde reside as irmãs e que também tem outras finalidades. “Estamos bem estruturados, a comunidade ajuda muito e estamos esperançosos de fazer mais reformas no ano que vem”, afirmou.



Quem conhece o vereador Paulinho da Prefeitura (Podemos), sabe o tanto que ele participa e trabalha para a Sociedade Humanitária. Recentemente, ele, juntamente com o vice Fábio Bedin e o tesoureiro Lucas Ferreira e a irmã Elizabeth, estiveram no gabinete do deputado estadual Simão Pedro do PT, reivindicando mais verbas para reformas da entidade.

Segundo Paulinho, o deputado ficou de conseguir uma verba no valor de R$ 500 mil para a reforma do telhado do prédio onde se alojam os idosos, obra prevista para o ano que vem. Também passaram em outros gabinetes, como do deputado estadual Átila Jacomussi do União Brasil, que segundo Paulinho, deve também destinar uma verba de R$ 150 mil para as reformas.



O vereador também citou a emenda impositiva dos vereadores municipais para o ano que vem, no valor de mais de R$ 300 mil, que será usada para a reforma da lavanderia, compra de novos equipamentos, painel solar, dentre outras melhorias que deverão ser feitas na Sociedade Humanitária.