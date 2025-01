Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos

Faleceu Gonçalina Cornélio Antero, aos 83 anos de idade, no dia 11 de janeiro. Residia na Vila Santa Terezinha; viúva de Euflozino Antero; deixou os filhos Renata, José Milton, Jair, João Carlos, Maurício e Marcelo; o genro Ceará do bar; as noras Regina, Ana Claúdia e Maria; netos; bisnetos e tataranetos. Foi sepultada no dia 11 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Márcio Alves Cardoso, conhecido como Polaco, aos 50 anos de idade, no dia 13 de janeiro. Residia no Jardim Paulista; deixou os filhos Bruna, Bruno, Márcio e Marlon; e netos. Foi sepultado no dia 14 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Ângela Presti Marçolla, aos 86 anos de idade, no dia 14 de janeiro. Residia no Jardim Fortaleza; viúva; deixou filhos; e netos. Foi sepultada no dia 14 de janeiro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu José Gonçalves, aos 84 anos de idade, no dia 16 de janeiro. Residia no Jardim Paulista; viúvo de Leonina Malaquias Gonçalves; deixou os filhos Sônia, Glória, Janete, Denécio, Carlício, Felício e Beatriz; genros; noras e netos. Foi sepultado no dia 16 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Fotos: Arquivo Pessoal

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Meiris Trevisan Pan, aos 64 anos de idade, no dia 28 de dezembro. Foi sepultada no dia 28 de dezembro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Ermelinda Zanetti do Nascimento, aos 95 anos de idade, no dia 11 de janeiro. Deixou os filhos Paulinho da farmácia e Luciana Valentin. Foi sepultada no dia 12 de janeiro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Ronaldo Luiz de Andrade, aos 67 anos de idade, no dia 13 de janeiro. Foi sepultado no dia 14 de janeiro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.