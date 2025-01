Dep. Barros Munhoz confirma asfaltamento da vicinal de Lagoa Branca

O deputado estadual pelo PSDB Barros Munhoz visitou Vargem Grande do Sul nesta sexta-feira, dia 17 de janeiro, sendo recebido pelo prefeito Celso Ribeiro (Republicanos), no seu gabinete, onde estava presente o vice Guilherme Nicolau (MDB), vereadores municipais e diretores da prefeitura. Na ocasião, ele confirmou que o asfaltamento da estrada vicinal que liga Vargem Grande do Sul ao distrito de Lagoa Branca, deverá acontecer ainda este ano, provavelmente neste primeiro semestre, uma vez que a obra já foi licitada e tem agora o aval do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Também afirmou que é candidato à reeleição para deputado estadual nas eleições que acontecerão em outubro do ano que vem. Aos 80 anos, disse que pensou em se aposentar, pois já cumpriu diversas vezes o mandato de deputado estadual, foi presidente da Assembleia Legislativa por duas vezes, líder do governo, secretário de Estado da Agricultura e também ministro da Agricultura.

Mas, que recebeu um grande incentivo do atual governador Tarcísio de Freitas, que disse que ele não podia se aposentar e que tinha muito orgulho de compartilhar a política com o governador. “Barros, quero agradecer todos os ensinamentos da política que você conosco compartilhou e você não pode ficar fora da mesma. Não vai se aposentar”, teria dito Tarcísio a Barros.

A conversa foi amena, com o deputado comentando vários assuntos de política do Estado e também do Brasil. Falou dos atuais problemas envolvendo a segurança, uma das grandes preocupações suas, dado o avanço dos comandos criminosos em todo o Brasil, com destaque para o Rio de Janeiro, onde parece que o Estado perdeu para o crime e também comentou sobre o problema que São Paulo está vivendo neste setor.

Falou de sua atuação em prol de Vargem Grande do Sul, sempre um dos deputados estaduais mais votados no município, chegando a ter mais de 9.000 votos em uma delas. “Tenho uma gratidão imensa para com Vargem Grande do Sul”, afirmou, pedindo que o prefeito ligue e o cobre no que for preciso para ajudar a cidade.

Além de confirmar a pavimentação da vicinal da Lagoa Branca, cujo valor licitado é mais de R$ 32 milhões, que o governador garantiu que vai sair, pois tem dinheiro em caixa, Barros Munhoz ouviu do prefeito Celso Ribeiro a reivindicação para o término da construção da represa que a prefeitura está fazendo nas antigas várzeas do Zecão. Foi entregue ao deputado os projetos da represa e solicitado uma verba no valor de R$ 11 milhões para fazer toda a infraestrutura do local.

Barros afirmou que vai lutar por este pleito ainda este ano, assegurando que um valor de aproximadamente R$ 6 milhões seria possível conseguir junto ao governo do Estado e o restante, os R$ 5 milhões, poderiam vir no ano que vem. “Vargem vi ser bem atendida”, completou, dizendo que deverá marcar uma reunião com o governo e as autoridades de Vargem ainda para este mês de janeiro.

Outras questões que o deputado está envolvido, como a liberação de R$ 9 milhões para o asfaltamento da estrada das Perobeiras; uma emenda no valor de R$ 500 mil para custeio da Saúde do município; verba para a construção de uma usina de oxigênio e outra usina solar para o Hospital de Caridade; a liberação de armas para a polícia de Vargem e verba para a construção do prédio da Delegacia da Mulher também fizeram pauta das reivindicações das autoridades locais.

Fotos: Reportagem