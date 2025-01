Painel: Ramazotti no Planejamento

Respondeu

O prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) respondeu às perguntas formuladas pelo jornal sobre a questão do projeto de Lei enviado à Câmara pelos vereadores envolvendo a preservação do patrimônio histórico do município. “A preservação do patrimônio histórico, da cultura e da memória da nossa cidade é uma questão que sempre trabalhamos, haja vista que na nossa primeira administração em 2001 fizemos um grande esforço para recuperar a Casa da Cultura, a Escola de Música e fazer a nossa Biblioteca Municipal; além de eventos culturais que mantém a tradição e ajudam as entidades do município.

Também a aquisição recente do casarão da família Dutra contribuiu para preservar este prédio que é patrimônio histórico. Neste momento em que acabamos de assumir a Prefeitura, estamos voltados para providências imediatas e indispensáveis para manter o serviço público em andamento e que exigem prioridade e estas outras questões serão amplamente discutidas mais adiante; pois envolvem vários fatores para o município”, disse Celso Ribeiro.

Não é prioritário no momento

Outro questionamento feito ao prefeito na semana passada pelo jornal e que foi respondido somente depois que a matéria estava editada, falava sobre a devolução do projeto de Lei sobre o Plano Diretor que a Câmara devolveu à prefeitura na semana passada. “Neste momento em que acabamos de assumir a Prefeitura, estamos voltados para providências imediatas e indispensáveis para manter o serviço público em andamento e que exigem prioridade e estas outras questões serão amplamente discutidas mais adiante; pois envolvem vários fatores para o município”, respondeu Celso Ribeiro.

Ramazotti no Planejamento

O atual interventor do Hospital de Caridade José Geraldo Ramazotti foi nomeado pelo prefeito Celso Ribeiro em cargo de confiança, como assessor do departamento de Planejamento, devendo acumular as suas funções como servidor público municipal e também se dedicar à direção do Hospital de Caridade, no cargo de interventor.

Em Grama, procurador contesta liminar de Zé da Doca

O procurador geral de Justiça de São Paulo interpôs recurso contra a decisão monocrática do juiz do STJ que concedeu liminar ao prefeito Zé da Doca, permitindo que o mesmo assumisse a prefeitura de São Sebastião da Grama. O drama vivido pelo prefeito e a população ainda vai longe.

Finalmente ficou pronta

O céu deu uma trégua, não choveu e assim a prefeitura municipal pode terminar o asfaltamento da rotatória construída na Via Expressa Antônio Bolonha. Iniciada nos últimos meses da gestão do então prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB), foi alvo de muitas críticas pelos usuários da avenida enquanto os trabalhos não terminaram. O próprio ex-prefeito esteve no local verificando o trabalho