Polícia Militar cumpriu três mandados no mesmo dia

Em três ocorrências distintas realizadas na última sexta-feira, dia 17, a Polícia Militar efetuou a captura de três rapazes com mandados de prisão em aberto, em patrulhamentos no município. As ações foram conduzidas pela mesma equipe policial, composta por dois cabos, e resultaram na prisão de dois condenados por crimes previstos no Código Penal e de um terceiro em situação de débito civil.

Por volta das 8h25, no Jardim Santo Expedito, os policiais avistaram um homem caminhando pela via. A equipe tinha conhecimento de que contra ele havia um mandado de prisão em aberto por furto, com condenação de um ano e dois meses de prisão. Durante a abordagem, não foi encontrado nada de ilícito, mas a voz de prisão foi decretada. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Mais tarde, às 10h45, na Vila Santana, a equipe abordou outro homem identificado como procurado pela Justiça, desta vez com um mandado de prisão civil expedido pela comarca de Formigas, em Minas Gerais. Nada de ilícito foi encontrado durante a revista pessoal. O rapaz foi apresentado na delegacia, onde também permaneceu detido.

Por volta das 13h45, a equipe se dirigiu à Cohab V, onde localizou um homem condenado por lesão corporal a uma pena de oito meses e três dias de prisão em regime inicial semiaberto. O rapaz foi abordado, revistado, e nada de ilícito foi encontrado. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Todas as ocorrências foram registradas pelo delegado responsável, que formalizou as prisões através de boletins de ocorrência e manteve os rapazes sob custódia judicial.