Procurado por furto foi detido em patrulhamento

Um homem condenado por furto foi detido na noite de quarta-feira, dia 22, durante uma abordagem policial na Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz, no Centro. A ação ocorreu por volta das 20h20, enquanto uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo e preventivo.

Os policiais avistaram dois rapazes já conhecidos nos meios policiais pela prática de furto. Um deles chamou a atenção da equipe ao mudar bruscamente a direção em que caminhava ao notar a aproximação da viatura. Durante a abordagem, os agentes realizaram busca pessoal e verificaram o conteúdo de uma sacola que ele carregava, constatando que continha apenas materiais recicláveis.

Ao consultarem o banco de dados da PM, os policiais identificaram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, condenado a dois anos e nove meses de reclusão em regime fechado pelo crime de furto, conforme previsto no artigo 155 do Código Penal. O segundo homem abordado foi identificado, mas, como nada constava contra ele, foi liberado no local.

O condenado recebeu voz de prisão e foi apresentado no Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde o delegado responsável registrou a ocorrência e formalizou a prisão. O homem permanece à disposição da Justiça.